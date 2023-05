Bagnini, Casadei tre volte presidente

Una Cooperativa bagnini a trazione maschile. Giovedì sera si sé svolta l’assemblea della Coop Bagnini per approvare il bilancio e rinnovare le cariche. Non ci sono state sorprese, semmai tante conferme. Ben nove consiglieri uscenti su undici sono stati riconfermati. I rimanenti due non sono stati bocciati, più semplicemente non si sono ricandidati. Si tratta di Monica Angelini e Barbara Luzi. Erano le uniche bagnine nel direttivo precedente. Al loro posto è entrato Massimiliano Gabellini e si è visto il ritorno in consiglio di Andrea Dionigi Palazzi. L’ex assessore al Demanio della giunta Tosi aveva lasciato in passato il direttivo vista la nomina in giunta. Oggi torna a ‘casa’. Fin qui le novità, mentre le conferme partono dal presidente uscente. Diego Casadei è stato il candidato che ha ottenuto più preferenze, 53. Il risultato lascia pensare che la riconferma a presidente sia solo una questione di forma, cosa che potrà avvenire con la prossima riunione degli eletti dove saranno stabilite e cariche. Tra i più votati anche Andrea Gambuti, l’ex vice presidente. Anche per Gambuti vale quanto detto per il presidente uscente. Gli altri membri del direttivo sono: Alessandro Vici, Gianandrea Fratesi, Alessandro Del Bianco, Gilberto Fuzzi. Marco Fabbri, Christian Casadei e Otello Tontini. Come si diceva in precedenza non ci sono donne. L’unica a candidarsi era stata Simona Silvagni, ma non ha raggiunto un numero sufficiente di preferenze per entrare nel direttivo.

Se non ci saranno sorprese, la strada che porta alla riconferma di Casadei a presidente appare scritta. E non sarà l’unica carica che Casadei ricoprirà. Da tempo rappresentava anche il sindacato di Oasi balneari essendone il presidente regionale. Di recente è stato nominato presidente nazionale succedendo a una delle bandiere dei balneari nel riminese, Giorgio Mussoni. Lo stesso Mussoni in precedenza aveva manifestato alla giunta nazionale il desiderio di lasciare la carica. La giunta ha infine indicato Casadei e l’assemblea di Oasi ha ratificato la scelta. "Per me è un onore – dice il neo presidente –. Il passaggio di consegne con Giorgio è stato un fatto quasi naturale, un cambio condiviso. Il fatto che sia stato indicato il mio nome non può che farmi piacere, ma nello stesso momento mi spinge a impegnarmi sempre di più". Mussoni rimane membro del consiglio a livello nazionale ed anche a livello regionale. Il sindacato di Oasi raccoglie i balneari d’Italia anche se nella provincia riminese riunisce i referenti di otto cooperative da Bellaria a Cattolica. "È importante che anche i referenti delle otto cooperative della nostra riviera abbiano indicato il mio nome".

Casadei appena eletto ha fatto due cose: la prima è stata proporre Mussoni come presidente onorario nazionale, mentre con la seconda ha messo a disposizione della giunta nazionale la sua carica di presidente regionale per chi volesse farsi avanti. Ma la giunta ha stabilito che a ricoprire la carica doveva essere ancora Casadei.

Andrea Oliva