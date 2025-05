Bagnini uniti in vista delle aste

Rinasce il consorzio dei bagnini Misano per puntare alle aste delle concessioni. "Ci siamo ricostituiti - premette Daniele Muccioli, il presidente - e abbiamo riunito la quasi totalità degli stabilimenti misanesi. Siamo 45 soci, alcuni hanno più concessioni e ci sono anche le cooperative: 75 stabilmenti sui 76 presenti a Misano, copriamo un fronte spiaggia di circa 2,5 chilometri". Il consorzio è stato il soggetto che ha predisposto il piano di salvamento collettivo su tutto il litorale. "E’ stato un sforzo importante. Se consideriamo il piano con i marinai di salvataggio e altri servizi offerti dal consorzio, arriviamo a un impegno economico che si aggira sui 600mila euro".

A Misano i salvataggi costano di più perché per la conformazione della costa con le scogliere a pennello. Le torrette sono disposte ogni 130 metri e non ogni 150 come nelle altre località. "Riteniamo questo servizio un valore aggiunto anche in chiave aste per il rinnovo delle concessioni - proseguono Muccioli e Bruno Berardi, il vicepresidente -. Come consorzio potremo presentarci con proposte progettuali importanti nel momento in cui si andrà alle aste, avendo maggiore forze rispetto a singoli operatori. Inoltre tratteremo come unico soggetto anche la prosecuzione dell’affitto della spiaggia per la parte comunale quando questa scadrà".

Andrea Oliva