Bagnino coinvolto in un’inchiesta per droga La Corte gli restituisce la casa confiscata

L’appartamento dell’ex bagnino non può essere messo sotto sequestro. Si è conclusa in questo modo la battaglia legale di un 48enne misanese, implicato in una vicenda di droga, che si è visto così restituire la sua casa. Grazie anche al lavoro dei suoi avvocati, Stefano Caroli e Giovanna Ollà (che assiste anche il fratello del 48enne), è stato possibile provare che i soldi utilizzati per l’acquisto dell’immobile erano perfettamente puliti, e non erano invece il frutto di affari sporchi nel mondo delle sostanze stupefacenti. Nel febbraio del 2022, la sezione Misure di prevenzione del tribunale di Bologna, riunita in camera di consiglio, aveva respinto la richiesta

avanzata dalla Procura di sottoporre l’indagato al regime della

sorveglianza speciale. I giudici di Bologna avevano anche ordinato il dissequestro dell’appartamento acquistato dall’ex bagnino, che nel 2017 era stato travolto da un’inchiesta della Squadra mobile di Rimini per detenzione ai fini di spaccio di droga. Alla decisione si era però opposta la Procura di Rimini e in Appello la sentenza del tribunale di Bologna era stata parzialmente riformata a sfavore del bagnino. A seguito di ulteriore ricorso, questa volta da parte del legale del 48enne, la Corte di Cassazione ha però annullato il decreto e la questione ancora una volta è tornata sul tavolo della Corte d’Appello di Bologna, che il 4 luglio si è definitivamente pronunciata confermando il provvedimento originale che prevedeva il dissequestro dell’immobile. Gli avvocati dell’ex bagnino misanese sono così riusciti a provare, di fronte alla corte, la provenienza lecita del denaro utilizzato per l’acquisto dell’appartamento.