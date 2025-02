Bagnino e calciatore, addio a Roberto Bezzi

Lutto nel mondo dei bagnini per la scomparsa di Roberto Bezzi, 74 anni, totolare della zona 58, una concessione tramandata in famiglia dal 1895. Come il padre Leo ha diviso la sua vita tra spiaggia e pallone, come calciatore e allenatore. Ha fatto parte della Lega Navale e della Cooperativa Bagnini con la quale si è fatto coopromotore della candidatura della spiaggia riccionese per l’Unesco. Ma la sua grande passione, come ricorda il nipote Gian Luca ora alla guida del bagno, è stata sempre la spiaggia. Qui ha accolto migliaia di bagnanti che, anche alla compagna Patrizia e alla figlia Irina, stanno inviando tanti messaggi di cordoglio. Diego Casadei, presidente dei bagnini, ricorda così il collega: "Roberto era un caro amico, un uomo accogliente, onesto, sempre sorridente, figura storica dell’Abissinia, attivo nella nostra Cooperativa". Le esequie di Bezzi si terranno martedì alle 15 nella chiesa Mater Admirabilis, dove domani alle 20 è prevista la veglia di preghiera.

ni.co.