Bagno di folla a Pennabilli per il presepe vivente

C’era il pubblico delle grandi occasioni domenica al presepe vivente di Pennabilli, organizzato dal Comune. Tra i figuranti anche alcuni assessori e dipendenti comunali. La rappresentanzione della Natività è stata allestita con la collaborazione della Pro Loco e allietata dai canti del coro di Ponte Messa. "Ringraziamo – dice il sindaco Mauro Giannini, presente alla rappresentazione – la Pro Loco, Magda Biordi e Manuela Mariotti per la vestizione dei figuranti, Michele Battistini e Francesco Giannini per averci messo a disposizione il capretto Peppino per il presepe".