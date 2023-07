Bagno di folla per il nuovo lungomare

Una folla di turisti, cittadini e rappresentanti politici e delle forze dell’ordine ha tenuto a battesimo ieri pomeriggio il nuovo lungomare Rasi-Spinelli. Un’opera da oltre 4,5 milioni di euro, di cui oltre 3 milioni, il 75% della spesa, a carico della Regione. L’inaugurazione ha visto la presenza del presidente della Regione Stefano Bonaccini e dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini, della sindaca Franca Foronchi e degli amministratori locali. "L’opera rientra nel piano per la riqualificazione della costa emiliano-romagnola, sostenuto dalla Regione con 32 milioni di euro per dieci progetti di rigenerazione condivisi con i Comuni della Riviera – ha spiegato l’assessore Andrea Corsini – Un nuovo waterfront che arriva dopo tre percorsi partecipativi di ascolto, e proposta, avviati con la città e con gli operatori economici, in particolare i titolari degli stabilimenti balneari". Ad allietare i presenti nel pomeriggio di sole e turismo c’è stata pure l’esibizione di musicisti locali provenienti dall’Accademia centro studi musicali ‘Giorgio Della Santina’, diretti dal maestro Leonardo Belluco. "Questo nuovo lungomare, insieme agli altri che abbiamo già inaugurato e di quelli che inaugureremo nell’ambito del nostro Piano per la costa, è la rappresentazione plastica di come intendiamo l’accoglienza turistica in Emilia-Romagna – ha spiega il presidente Bonaccini – Pensiamo a modalità nuove, che parlino di ambiente, verde, sostenibilità e recupero degli spazi. Che tengano insieme qualità estetica e benessere, sia per chi sceglie la Rivera per la propria vacanza sia per chi ci abita. Non è un caso che questo waterfront sia stato progettato da tutta la città insieme all’amministrazione comunale. Da qui vogliamo ripartire anche per il turismo ed il futuro della Romagna".

Soddisfatta pure la sindaca: "Questo lavoro, già appaltato a fine ottobre 2021 – ha ricordato la sindaca – ha visto l’amministrazione comunale fortemente impegnata nella sua realizzazione. Un progetto complesso, con un lavoro di 16 mesi. L’opera non solo ha dato un nuovo volto alla città ma ha eliminato anche le criticità strutturali che il vecchio lungomare presentava. Il risultato raggiunto è molto apprezzato dai turisti e dai cittadini, anche se ha richiesto loro una nuova modalità di vivere questi spazi e la città. Alla sera la nostra decisione di realizzare una ztl è per rendere il luogo libero dal transito delle auto e pienamente fruibile da pedoni e bici, e favorire le attività economiche che si trovano sulla via Rasi-Spinelli".

Luca Pizzagalli