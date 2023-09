Bagno di folla per Meloni. La premier dipinge un cuore e promette:: "Tuteleremo i disabili"

Stringe mani. Abbraccia i ragazzi mentre ascolta, commossa, le loro storie. E posa, instancabile, insieme a chiunque le chieda un selfie. Il ritorno a Rimini di Giorgia Meloni, ieri al Palacongressi per la giornata inaugurale di Expo Aid (l’evento dedicato alla disabilità, che riunisce oltre 60 associazioni), è stato un bagno di folla. E stavolta – a differenza di quanto accadde a marzo al congresso della Cgil – non c’è stata ombra di contestazioni. Arrivata a Rimini in aereo, al Palas la presidente del consiglio si è presentata poco prima delle 12. In tempo per inaugurare l’evento con la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli (presenti ieri anche i ministri Abodi e Bernini) e ascoltare l’inno di Mameli suonato da ’Si può fare band’, gruppo di musicisti disabili. Che ha voluto poi salutare a uno a uno, dopo l’inno. "Ha detto che siamo stati bravissimi", sorride il direttore della band Davide Zubani. Poi, per la premier, il tour tra gli stand di Expo Aid. Fermandosi a parlare con tutti, ascoltando le storie di ragazzi disabili, operatori e rappresentanti di associazioni. Come quelle dei campioni di nuoto paraolimpico Antonio Fantin e Giulia Ghiretti, atleti della polizia. Con loro la Meloni si è fermata a parlare allo stand della Questura. "Ci ha fatto i complimenti, è stata gentile e attenta", raccontano loro, dopo la foto di rito con la premier. Tappa anche allo stand della Guardia di finanza, per salutare un’altra campionessa paralimpica, Martina Caironi.

La visita della Meloni prosegue così per un’ora abbondante. Prima di lasciare il Palas, si ferma a parlare con Francesco Canale, artista disabile che dipinge con la bocca. Lo imita, prende una penna tra le labbra e disegna un cuore. "Mi allenerò, la prossima volta farò meglio...", promette mostrando la sua ’opera’. Per la premier niente incontri istituzionali né conferenze stampa. Solo poche parole, prima di ripartire (destinazione il Salone nautico di Genova): "Ciascuno ha un talento e questa è la sfida per migliorare la qualità di vita delle persone disabili, cercando di costruire percorsi personali in base al talento. E questa manifestazione racconta una visione: ho visto storie stupende che danno tanta forza". E l’impegno della premier allora è "dare una dignità" alle persone disabili". Ecco perché "siamo impegnati su una serie di fronti, con i decreti collegati alla legge sulla disabilità. E lì ce ne sono due che sono centrali: riforma dell’accessibilità per l’invalidità e percorsi multidisciplinari personalizzati per le persone con disabilità".