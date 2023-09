Bagno fatale, muore in mare un altro turista

Un’altra tragedia sulla spiaggia. L’ennesima di questa estate che ha visto un’altra vacanza concludersi con l’epilogo peggiore. Un turista, Giuseppe Brusadelli, 75 anni e residente a Bulciago in provincia di Lecco, si trovava a Rimini per trascorrere una vacanza di relax quando venerdì nel tardo pomeriggio, alle 19.30 circa l’uomo ha deciso di immergersi nello specchio d’acqua di fronte al Bagno 99. Un’immersione che però si è rivelata fatale per l’uomo, che ha accusato un malore mentre si trovava in acqua attirando l’attenzione dei salvataggi. I bagnini intervenuti lo hanno riportato così a riva, iniziando a praticare sul 75enne le manovre di primo intervento mentre veniva lanciata l’allarme ai sanitari del 118.

Quando però i medici sono arrivati sul posto, neanche il ricorso al defibrillatore ha potuto salvare il turista originario di Lecco e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e svolgere le pratiche di rito. Una morte quella di Giuseppe Brusadelli che va ad aggiungersi alla scomparsa del padre di famiglia 35enne stroncato da un malore nei giorni scorsi a Rivazzurra.