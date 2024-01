Bagno Madero Viserbella: "I nostri incassi non sono quelli di Marina centro"

Il suo è tra gli stabilimenti con il canone più basso, a Rimini. Antonio Bezzi, titolare del bagno 56 Madero a Viserbella, pagherà quest’anno allo Stato 3.225 euro e spiccioli per la spiaggia in concessione.

L’affitto che versa per gestire la spiaggia costa meno della metà di quello di un appartamento...

"Può sembrare una somma molto bassa, ma in realtà per una realtà come la nostra è elevata. Tra l’altro, prima della riforma che ha alzato il canone demaniale minimo, pagavo meno di 500 euro l’anno".

Come fa a sostenere che si tratta di cifre elevate?

"Perché le spiagge non sono tutte uguali a Rimini. C’è una bella differenza tra Marina centro o a Viserbella. Noi in questa zona non abbiamo hotel, non c’è tutto quel movimento di turisti e bagnanti che si vede nella zona sud. Il nostro fatturato non è paragonabile a quello di tanti colleghi. I canoni andrebbero differenziati a seconda delle zone. Non ha senso far pagare a tutti la stessa tariffa a metro quadrato".

Insomma: 3.200 euro è il prezzo giusto per il canone, nel vostro caso.

"Per una realtà come la nostra, non sono pochi 3.225 euro, sommati a tutte le altre spese. Il mio è uno stabilimento di dimensioni ridotte. Per quest’anno sono riuscito a ottenere dal Comune l’allargamento verso mare, ma resta un piccolo bagno: 1.200 metri quadrati in tutto. Non è facile far tornare i conti".

Non vorrà dire che ci rimette?

"No, ma qui non ci sono molti turisti: lavoriamo soprattutto con la gente del posto. Tra l’altro una buona parte dello stabilimento non è su area demaniale, ma privata: abbiamo acquistato il terreno anni fa. Pago il canone solo per la zona dove mettiamo i lettini, verso riva: l’area a monte e quella degli ombrelloni è privata".

Se si faranno i bandi per assegnare le spiagge?

"Sarà un bel caos. Penso al nostro caso: gran parte della spiaggia è privata, solo un tratto è pubblico. E chi eventualmente subentrerà al mio posto, si ritroverà solo una piccola porzione di arenile".

Lei vuole continuare a fare il bagnino?

"Sì, assolutamente. La mia famiglia gestisce la spiaggia dal 1950: è la nostra vita".

Manuel Spadazzi