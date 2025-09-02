Balamondo Festival. Jannacci e Casadei, musica nel nome del padre

Di padre in figlio. Da Raoul a Mirko Casadei, da Enzo a Paolo Jannacci. Quest’ultimo sarà protagonista stasera al Balamondo World Music, il festival in corso in piazza Cavour (21.30). Mirko e Paolo condividono la stretta relazione con il padre, fonte di ispirazione per entrambi. A Enzo Jannacci, maestro della canzone d’autore, compositore di tanti classici che non fanno parte solo della storia della musica italiana, ma del costume, è dedicato lo spettacolo che Paolo Jannacci metterà in scena a Balamondo, per poi unirsi all’orchestra di Mirko Casadei per una lunga sequenza dei brani più belli del patrimonio popolare romagnolo, reinterpretati tra liscio e jazz.

Da Romagna Mia a Ciao Mare, piazza Cavour diventerà la più grande balera a cielo aperto e il centro di Rimini sarà il teatro delle evoluzioni, tra polke e mazurke, dei ballerini di ogni età che fanno della tradizione materia viva. Per Balamondo la formazione di Mirko Casadei, che ha raccolto l’eredità artistica del padre Raoul, il re del liscio, arriva a Rimini con un cartellone che celebra la musica popolare romagnola come arte dell’incontro, capace di dialogare con altri linguaggi sonori, arricchendo lo straordinario repertorio della tradizione con i suoni della contemporaneità. Ieri il festival è partito con i Nomadi, stasera tocca a Paolo Jannacci. "Il clou – spiega Mirko Casadei – sta per arrivare, sono molto felice di tornare in piazza Cavour a Rimini perché è il posto ideale per il Balamondo. Sono soddisfatto della programmazione di queste 4 giornate, i Nomadi rappresentano il pop-rock Italiano. Paolo Jannacci porta avanti come me la memoria del padre, il grande Enzo. I Patagarri, attesi per un gran finale (giovedì, ndr), sono la band del momento che ha riempito le piazze dell’estate 2025. Sono anche felice che la Ragione abbia riconosciuto il Balamondo come il più importante evento di liscio del territorio".

Una storia, quella di Balamondo, che affonda le sue radici nella visione di Raoul che, nel 1998, invitò per la prima edizione la stella della disco music Gloria Gaynor a raggiungere sul palco la sua orchestra, per un dialogo inedito e innovativo tra l’universo delle discoteche e la tradizione romagnola. Fu un successo, adesso messo in scena dal figlio Mirko che, nel corso degli anni, ha invitato artisti di grande respiro tra cui Paolo Fresu, Richard Galliano, Marc Ribot, Toquino, Goran Bregovic, Al Di Meola, il Canzoniere Grecanico Salentino e Max Gazzè.