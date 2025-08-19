Balamondo torna in piazza Cavour. I Nomadi aprono la rassegna

Piazza Cavour torna a ballare a ritmo di Balamondo per un’altra estate al ritmo della Mirko Casadei Popular Folk Orchestra. Appuntamento dal 1° al 4 settembre con i Nomadi, Paolo Jannacci, i Patagarri e un incontro speciale sul liscio al Grand Hotel. Per l’occasione, la formazione di Mirko Casadei, che ha raccolto l’eredità artistica del padre Raoul, sbarca a Rimini con un cartellone che celebra la musica suonata insieme ad alcuni degli artisti più influenti della scena folk italiana.

Si parte lunedì 1 settembre alle 21.30 (piazza Cavour) con una band manifesto della storia della musica italiana, I Nomadi. Il gruppo musicale è stato fondato nel 1963 all’interno del movimento beat italiano e in più di sessant’anni di carriera ha venduto 15 milioni di dischi, diventando il terzo complesso italiano per vendite. Il giorno seguente, l’orchestra di MIrko Casadei ospiterà Paolo Jannacci (alle 21.30). Figlio di Enzo, è un jazzista eclettico, abile al pianoforte, alla fisarmonica e al basso. Diplomato al Conservatorio di Como, nel 2020 ha partecipato a Sanremo classificandosi al 16esimo posto. Mercoledì 3, alle 19 al Grand hotel di Rimini, ci sarà spazio invece per la cultura del liscio in tutte le sue forme con Il Liscio e i mondi lontanissimi. Un dialogo tra Mirko Casadei, Mirco Mariani degli Extraliscio e il critico musicale e saggista Pierfrancesco Pacoda. A chiudere Balamondo ci penseranno i Patagarri, il 4 settembre alle 21.30. Il quintetto swing ha partecipato all’edizione 2024 di X-Factor, classificandosi al terzo posto. La band è composta da ragazzi tra i 20 e i 31 anni, con una vena jazz e a tratti gipsy; quest’estate hanno girato l’Italia in tour.

Tutto pronto quindi per Balamondo, la celebrazione dello spirito della festa e della socialità, segno identitario del liscio. Affidato a grandi artisti che affiacheranno Mirko Casadei sul palco, per rileggere insieme brani senza tempo.

Federico Tommasini