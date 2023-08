Balamondo, un tributo al liscio Joe T Vannelli e Spagna con Casadei

Tutto pronto in piazzale Boscovich, in una Rimini sempre più protagonista dell’estate musicale e ballerina, per l’evento Balamondo World Music Festival. Ancora più suggestivo, quest’anno, con protagonisti del ballo provenienti da tutto il mondo accorsi a Rimini per un festival che si svolge in una nuova scenografia affascinante, nel cuore del porto canale, un luogo che ha fatto storia. Protagonista e grande organizzatore è Mirko Casadei, che non ha bisogno di presentazioni e che ha curato anche la direzione artistica di quest’anno, proponendo diverse culture musicali e invitando gli artisti a portare sul palco gli elementi distintivi dei loro paesi di origine. Innovazione, stili diversi, note assemblate per fondersi in un unico imperdibile appuntamento che domani e sabato, a partire dalle 21, porteranno a Rimini tutta la magia del ballo, della musica orchestrale, in un grande evento che accoglie la POPular Folk Orchestra di Mirko Casadei con una formazione di musicisti eccezionali che portano energia e passione sul palco. Ospiti originali, selezionati e di fama nazionale e internazionale, si alterneranno sul palco di Balamondo. Ed è così che mondi lontanissimi s’ intrecceranno con il liscio romagnolo e con le proprie radici, parlando il linguaggio delle culture popolari che entrano in relazione con forme di espressione diverse. Relazione, scambio, arricchimento popolare e culturale, un patrimonio storico tradizionale che può essere diffuso con le serate di Balamondo, un nuovo modo di trasmettere la memoria, le usanze, la ritualità di un gruppo, questa è la mission del Balamondo World Music Festival.

Tra gli ospiti di quest’anno il disc jockey Joe T Vannelli, icona del mondo della notte, dj e produttore di fama internazionale, tra i maggiori esponenti della House Music. Una carriera che lo vede protagonista delle più importanti consolle dei cinque continenti dall’Australia al Giappone, passando per le Americhe, ricevendo premi e riconoscimenti internazionali. E ancora Ivana Spagna, la cantante di Easy Lady e la voce di Call Me. Con oltre 11 milioni di dischi venduti, traguardo per il quale nel 2006 le è stato consegnato dalla Fimi il disco d’oro alla carriera, è tra gli artisti italiani che hanno avuto maggiore successo commerciale in Italia e all’estero.

