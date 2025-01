Balasso: "Porto in scena La grande magia di De Filippo"

Natalino Balasso torna al Teatro Nuovo di San Marino con La grande magia, popolare commedia di Eduardo De Filippo con la regia di Gabriele Russo. L’attore teatrale, cinematografico e televisivo che interpreta Calogero Di Spelta, il marito tradito, sarà sul palco stasera alle 21 con Michele Di Mauro e altri nove attori. A quarant’anni dalla scomparsa del grande genio napoletano si ripeterà così la magia di questo classico della prosa italiana, che anche con questa nuova produzione continua a registrare il tutto esaurito.

Il successo de La grande magia continua. "I teatri sono sempre pieni, abbiamo fatto diversi sold out, anche in Piemonte, perché la gente è incuriosita. Identifica sempre Eduardo con attori napoletani, mentre lui può essere tranquillamente interpretato da tutti ed essere tradotto dalla lingua locale. Noi comunque usiamo l’italiano di Eduardo, pensato in napoletano. La commedia è fedele al testo, l’impianto è molto solido, quindi non muta".

Le commedie di De Filippo dove restano vive? "Sono vive soprattutto al sud, ma anche al nord. Natale in casa Cupiello nel periodo natalizio è ormai un classico immancabile e anche La grande magia stupisce anche al nord per la sua grande modernità. A parte il linguaggio legato al dopoguerra, sembra un testo scritto di recente, mentre è del 1948. È attuale perché riporta tutto il ragionamento sull’illusione e sulla realtà, cosa che sentiamo molto rispetto la virtualità dei social. Quindi anche i giovani ne restano colpiti".

La fama del grande Eduardo valica i confini nazionali? "Non dimentichiamo che nel dopoguerra era rappresentatissimo in tutto il mondo, a partire da New York. Come drammaturgo ha avuto un grande successo internazionale. C’è stata poi però una riscoperta. Ritengo meritoria l’opera fatta da Servillo, che ha tradotto in italiano dei pezzi napoletani di Natale in Casa Cupiello per riuscire a portare la commedia anche al nord".

Quest’opera è tornata a teatro e in tv con Salemme, che ne pensa? "Salemme è Salemme, non credo vada giudicato per come interpreta le cose, perché ha una visione classica. La cosa meritoria è l’aver portato gente a teatro e ottenuto un grande successo popolare".

Quale aspetto ha reso immortale Eduardo? "Quello del pensatore, della persona, quindi dell’autore che anche attraverso storie individuali riesce a individuare un’universalità".

Il suo film ‘Tu Slip’ è approdato intanto sulla piattaforma Circolo Balasso. "Siamo molto contenti, la gente l’ha apprezzato. Chi viene sulla piattaforma e vede pure altri video, s’incuriosisce e ci pone anche delle domande".

Lavora su altro? "Sto scrivendo un lavoro su Brecth che andrà in scena il prossimo anno, mentre per il Circolo Balasso farò una soap web, che probabilmente s’intitolerà Lagna d’amore. Ci sarà Marta Cortellazzo Wiel che lavora sempre con me nei ruoli femminili".

Torna intanto a San Marino... "Vengo sempre volentieri, anche perché adoro la parte collinare del Riminese. Mi dispiace che non potendo permanere, l’incontro col territorio sia molto breve".

