Balconi fioriti, corsa contro il tempo per trovare gli organizzatori

La festa di Balconi Fioriti è pronta a ’sbocciare’ di nuovo, il 13 e il 14 maggio. Ma il Comune deve ancora scegliere l’organizzatore dell’evento, che è stato curato negli ultimi anni da Blu Nautilus e dall’associazione ’Noi della Rocca’. E’ stato pubblicato ieri il bando per affidare progettazione, organizzazione e realizzazione della manifestazione. La consegna delle proposte va fatta entro l’11 marzo, il nuovo organizzatore si occuperà di Balconi fioriti per quest’anno e per il 2024, con un’eventuale proroga per il 2025. Tra gli elementi di merito che saranno valutati nella selezione la presentazione di un progetto "in grado di caratterizzare e specializzare la manifestazione, coinvolgere le associazioni e le scuole, altri eventi e realtà locali, rinnovare l’organizzazione generale e il piano parcheggi, rafforzare il profilo ecologico e plastic free, presentare un piano comunicazione innovativo e avere esperienza consolidata nella gestione di manifestazioni a carattere florivivaistico". La formula resta quella consolidata, così come la collocazione: il centro storico con le piazze Ganganelli, Marini e Marconi, l’arena Supercinema e il parco Campo della Fiera, le vie Don Minzoni, Cavour, Molari, Matteotti e Saffi, con la possibilità di ospitare fino a 150 banchi. Protagonisti dell’evento saranno fiori e piante, il mondo agricolo , ma anche temi legati a risparmio energetico e ambiente. L’evento – che sarà sempre a ingresso gratuito – potrà inoltre prevedere mostre a tema, laboratori, animazioni e iniziative collaterali, il tradizionale concorso a tema floreale per premiare il balcone più bello e eventi sulla storia e sulle tradizioni di Santarcangelo e della manifestazione.