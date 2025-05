’Balconi fioriti’ dà il via agli eventi dell’estate . Attesi in città tanti turisti

La bella stagione a Santarcangelo ’sboccia’ con la nuova edizione di Balconi fioriti. È così dal 1989, anno in cui l’associazione ’Noi della Rocca’ lanciò e organizzò per la prima volta la grande festa dedicata a piante e fiori. Le date da segnare sono sabato 17 e domenica 18 maggio. Ma ci sarà un’anteprima già la sera di giovedì 15, quando la biblioteca comunale ospiterà l’incontro La mission della crescita sostenibile. Il giorno dopo, vigilia della festa, al teatro Lavatoio (sipario 21,15) la Filodrammatica Lele Marini proporrà uno spettacolo in omaggio a Tonino Guerra, ispirato alla sua opera Arrivano le donne. Anche quest’anno a organizzare Balconi fioriti sarà ’Noi della Rocca’, con il patrocinio – e la collaborazione – del Comune e dell’associazione ’Cittàslow’. Attesi parecchi turisti: sono arrivate già prenotazioni negli hotel e nei b&b.

Per tutto il weekend piazza Ganganelli si trasformerà in un grande giardino, ospitandola la mostra mercato di piante, fiori, giardinaggio con vivaisti e operatori da tutta la Romagna e non solo. Espositori e stand dedicati a piante e fiori anche nelle vie Molari e Matteotti, mentre l’artigianato sarà protagonista nelle vie Andrea Costa, Ludovico Marini, Cavour e Garibaldi. Piazza Marini sarà la piazza degli orti, con gli agricoltori e i produtti del territorio. In via Andrea Costa saranno presenti stand gastronomici dedicati alla cucina romagnola e non solo. In tutto saranno quasi 150 gli espositori presenti a Balconi fioriti. Gli allestimenti floreali di Balconi in fiore adorneranno tutte le strade del centro, i portici del municipio ospiteranno la mostra di disegni dei bambini della scuola ’Pascucci’ e il mercatino di libri usati a cura del gruppo ’Amici biblioteca Santarcangelo’. Tanti gli eventi durante la festa. Sabato 17 in piazza Ganganelli ci sarà tra l’altro un omaggio al maestro delle api Carlo Carlini. Torneranno le speciali visite guidate in costume Cinque personaggi in cerca... alla scoperta della città, a cura della Pro loco. L’arte e la bellezza saranno al centro della mostra di pittura e scultura al Campo della Fiera. Domenica 18 in calendario anche l’incontro di Libra con Franca Fabbri (alla Celletta Zampeschi) e lo spettacolo teatrale Il lato imperfetto delle cose (al Lavatoio).