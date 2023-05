Balconi fioriti, la festa è green con un weekend ricco di eventi

Un weekend dedicato ai fiori, alle piante, all’ambiente. A Santarcangelo sabato 13 e domenica 14 maggio torna la tradizionale festa di Balconi fioriti, organizzata da ’Noi della Rocca’. Coinvolti i balconi di tante case del centro storico e nonché le vetrine dei negozi, che saranno allestite a tema. Esposte anche le opere dei bambini della scuola elementare Pascucci col progetto ’I giardini degli orti felici’, guidati dalle loro maestre. E poi, naturalmente, tanti vivai in arrivo da tutta Italia, che ogni anno attendono questo evento, considerato tra i più importanti dell’Emilia Romagna. Saranno in tutto 120 gli espositori. Novità di questa edizione: in piazza Marini, nello spazio Wedding garden lab, otto espositori promuoveranno attività e servizi per eventi nuziali, dagli abiti alla fotografia, fino al rinfresco e agli allestimenti. Come al solito le piazze Ganganelli e Marini e le vie Molari e Matteotti ospiteranno vivaisti ed espositori di piante, fiori, allestimenti floreali, attrezzi da giardino e arredi. ’Noi della Rocca’ curerà lo speciale allestimento nella zona del Combarbio. La via Battisti sarà dedicata ai produttori agricoli del territorio, le vie Cavour e Don Minzoni saranno riservate a prodotti per il benessere, la cura del corpo e della casa. Gli stand gastronomici saranno in via Andrea Costa, nei locali del centro aperitivi e menu a tema. E venerdì 11 anteprima al Caffè Roma con ’Aperitivo in fiore’.

Non mancheranno le iniziative e i laboratori dedicati a tematiche green. Si potrà anche "piantare" una scultura fatta con le proprie mani. E poi spazio a tante mostre d’arte e fotografiche, come l’esposizione delle immagini suggestive di Claudio Zamagni, o quelle di Giorgio Busignani per ’riscoprire’ l’area del fiume Marecchia. Tornerà inoltre l’esposizione a cura di Santarcangelo dei pittori. In programma anche passeggiate lungo il fiume Uso, spazi dedicati anche alla fauna e all’importanza delle api. L’ingresso a Balconi fioriti, come sempre, è gratuito.