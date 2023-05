’Balconi fioriti’ ma dimezzati dal maltempo

Una festa a metà. Bene, benissimo la giornata di sabato. Molto meno quella di domenica, a causa del maltempo. Per Balconi fioriti il bilancio di questa edizione è inevitabilmente in chiaroscuro, fortemente penalizzato dalla pioggia dell’altro ieri. E domenica per diverse ore alcuni stand, per colpa del maltempo, non sono riusciti nemmeno ad aprire. Altri non si sono invece proprio presentati a Santarcangelo, viste le previsioni. Ma ’Noi della Rocca’, l’associazione di Santarcangelo tornata a gestire direttamente da quest’anno Balconi fioriti (evento ideato dalla stessa associazione tanti anni fa) vede comunque il bicchiere mezzo pieno. "Sono state – stimano gli organizzatori – almeno 20mila le presenze nel corso dei due giorni". Oltre a limitare la partecipazione del pubblico "le previsioni di maltempo hanno causato anche qualche defezione sia tra gli operatori sia per quanto riguarda gli allestimenti, dei balconi e dei vivai". Come ogni anno, tra i momenti più attesi della festa la premiazione dei concorsi per i balconi più belli. I riconoscimenti assegnati dal Comune sono andati alla famiglia Para-Moscatelli di via della Cella, per il miglior balcone cittadino, e al vivaio Casa Blumen di San Vito, per il miglior balcone fiorito (allestito presso la casa della famiglia Marchi in via Battisti). Il premio creatività per il miglior allestimento di un operatore presso il proprio stand è stato assegnato al vivaio Morandi, in piazza Ganganelli, mentre quello per la vetrina in fiore (destinato alle attività economiche) ha avuto ex aequo due vincitori: La tua casa shabby di via Matteotti e l’ottica Romeo di via Cavour. Bilancio tra luci e ombre per vivaisti ed espositori, più positivo per ristoranti, bar e anche per le strutture ricettive. Oltre 250 i visitatori per i tour guidati della Pro Loco. Per la sindaca Alice Parma e l’assessore Angela Garattoni "ancora una volta Balconi Fioriti ha trasformato Santarcangelo in un dipinto, ricco di colori, fiori, piante. Ringraziamo le associazioni ’Noi della Rocca’, ’Città viva’, la Pro Loco, la Blu Nautilus per il loro grande impegno: ha consentito alla manifestazione di reggere, nonostante la complessa situazione meteorologica...".