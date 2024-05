’Balconi fioriti’ riempirà ristoranti, hotel e b&b

Tanti gruppi si sono già prenotato nei ristoranti e per le visite guidate. Ma la nuova edizione di Balconi fioriti, la grande festa dedicata a piante e fiori che animerà il centro storico di Santarcangelo il 18 e il 19 maggio, farà sorridere anche hotel e b&b. Si annuncia un fine settimana da tutto esauritograzie a Balconi fioriti. Organizzata anche quest’anno da ’Noi della Rocca’ (è l’associazione che ha creato e lanciato la manifestazione, nel 1989), in collaborazione con Blu Nautilus e Roberto Biondi, la kermesse vedrà a Santarcangelo più di 150 espositori tra vivaisti, operatori del settore, artigiani. L’anteprima giovedì 16 maggio al Supercinema con l’incontro La mission della crescita sostenibile, e il giorno dopo prenderà il via la rassegna Santarcangelo fantastica! Il gioco del pallone nel fumetto, che si svolgerà in concomitanza a Balconi fioriti. Sabato 18 e domenica 19 maggio l’appuntamento con la grande festa dedicata a piante e fiori. Durante i due giorni piazza Ganganelli sarà animata dalla mostra mercato di piante, fiori, orti e artigianato, mentre lungo le vie del centro si potranno ammirare i Balconi in fiore, gli allestimenti floreali curati da ’Noi della Rocca’ e dai vivaisti. I portici del municipio ospiteranno Un seme per fiori di parole e orti felici, la mostra con i disegni e i progetti degli alunni della scuola ’Pascucci’, e il mercatino dei libri a cura degli ’Amici della biblioteca di Santarcangelo’. Durante il weekend ci saranno tante visite guidate, alle grotte e non solo. Da segnalare i tour (su tre turni: alle 11, alle 16,30 e alle 17,30) alla Rocca Malatestiana. La Pro Loco proporrà sia sabato che domenica I luoghi della conservazione, un tour guidato alla scoperta del centro storico e delle grotte (inizio alle 15). Tra i tanti eventi poi il laboratorio di scultura dell’artista Davide Sapigna e la mostra di pittura di Maurizio Urbinati. Domenica l’esibizione di tamburello allo Sferisterio e Santarcangelo cammina a cura della palestra RaMi. Non mancheranno i concorsi dedicati ai fiori e la musica: al Supercinema da non perdere il 19 il concerto (inizio 19,30) dell’orchestra Tout Puissant Marcel Duchamp. Tanti eventi e non solo: quest’anno Balconi fioriti diventa ancora più green, con iniziative dedicate alla sostenibilità.