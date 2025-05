Balconi fioriti torna in piazza Ganganelli. Ecco il programma

La primavera esplode questo weekend a Santarcangelo con Balconi Fioriti. La tradizionale manifestazione dedicata a piante, fiori, natura e benessere, animerà piazza Ganganelli e le vie del centro domani e domenica, organizzata dall’associazione Noi della Rocca con il patrocinio comunale e in collaborazione con l’associazione Cittaslow. Installazioni e allestimenti floreali coinvolgeranno vari edifici pubblici e privati, ma ci saranno anch espositori commerciali dedicati a verde, artigianato e arte. In piazza Marini spazio agli orti con produttori agricoli e prodotti locali, in via Costa punti ristoro e gastronomia. Domani si omaggiano anche le api e Carlo Carlini, si tengono visite guidate e il campionato Serie D di Tamburello allo Sferisterio. Tre le camminate in programma, domenica, lungo il fiume Uso alla ricerca delle erbe spontanee con Roberto Giorgetti.