Baldassarri, quando lo stile è (quasi) tutto

"Sul tema piscina io nel mio scritto inviato al giornale non ho parlato di ’promesse da marinaio’ ma di impegni elettorali. Non sono esattamente la stessa cosa. Nella mia replica è stata tagliata la chiusura ’Con immutata stima’. Ora si dirà che la sostanza è comunque questa ma lo stile (a cui tengo) è decisamente diverso". Lo stile è quello di Ugo Baldassarri, già candidato sindaco di Pd, Cambiamo e M5S, asfaltato dal centrodestra al voto di giugno. Prendiamo atto che la sua chiosa, rivolta al sindaco Giorgetti - ’con immutata stima’ - per lui ha un bel rilievo. Quanto a ’promesse da marinaio’, è la sintesi delle obiezioni sollevate. Con stile, per carità.

m.gra.