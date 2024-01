Baleani, gioielli da esportazione : "Apriremo a Forte dei Marmi"

Una gioielleria Baleani a Forte dei Marmi. In ‘salotto’ se ne parla da anni. Tanti a chiedersi se i rumors avessero fondamento oppure se il marchio che da una vita capeggia lungo viale Ceccarini non sarebbe mai migrato altrove. "Invece è vero – ammettono Anna e Polly Baleani -. Da tanto tempo vagliamo la possibilità di aprire una gioielleria in un’altra località e questa volta abbiamo deciso di farlo. Si sono verificate le condizioni perché questo accadesse". Il viaggio delle sorelle Baleani le porterà dall’altra parte dello Stivale, sulla costa tirrenica, in quella che è l’esclusiva Forte dei Marmi. Sarebbe superfluo fare le presentazioni. E’ sufficiente fare due passi nelle vie centrali tra le boutique di grandi griffe della moda per farsi un’idea di cosa rappresenti Forte dei Marmi, senza scomodare il Twiga e Briatore.

"I locali che abbiamo trovato sono in pieno centro. La nuova apertura per noi rappresenta una sfida e un’opportunità. La nostra è stata una scelta ponderata. Forte de Marmi rappresenta una delle mete estive più esclusive del Paese. Basti ricordare i monomarca che hanno scelto quel luogo, i più prestigiosi al mondo", ricorda Anna. La gioielleria Baleani si troverà a fianco di marchi esclusivi, ma "non temiamo concorrenti – riprende Polly –. Avevamo preso in considerazione anche altri luoghi dove poter aprire una seconda gioielleria. Infine abbiamo scelto. Erano gli stessi clienti che ce lo chiedevano. Spesso ci è capitato di sentirci dire: ‘Avete anche altre gioiellerie in Italia?". Il dado è tratto e il conto alla rovescia per l’inaugurazione è iniziato.

"Intendiamo aprire entro la primavera – spiegano -. Non abbiamo una data certa. I lavori di allestimento sono in corso. Dovremo alternarci nella gestione dei due negozi, ma la cosa non ci spaventa, ci sono anche i figli a supportarci. Crediamo nelle nostre creazioni, pezzi unici e preziosi di alto livello sotto vari punti di vista". La futura apertura non intacca, tuttavia, l’impegno nella Perla. "Questo proprio no. Siamo cresciuti qui". Baleani e Riccione si incontrano nel 1962. E’ in quell’anno che Enzo, capostipite della famiglia decide di trasferirsi dalla sua città per aprire una gioielleria nella Perla verde. L’esperienza non gli manca. Orologiaio e orafo aveva iniziato ad avvicinarsi a queste arti già all’età di nove anni. Poi il salto in quella che all’epoca era una località turistica in piena espansione. E’ qui, in viale Ceccarini che Enzo Baleani e successivamente le figlie hanno contribuito alla storia della città. "Con quest’anno saremo aperti da ben 62 anni. Per noi questo luogo è meraviglioso. Quanto può offrire Riccione è cosa rara, diremmo unica. Su questo non si discute".

a.ol.