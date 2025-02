Balenari, sentenza Tar. Pressing su Roma per il Decreto indennizzi

Regione e Comuni costieri in pressing insieme sul Governo perché vari in fretta il decreto attuativo, cosiddetto ‘decreto indennizzi’, con le regole d’ingaggio per i bandi delle concessioni balneari, previsti dalla Direttiva Bolkestein. È quanto condiviso dalla prima riunione del Tavolo di coordinamento con le amministrazioni comunali della costa, convocata dall’assessora regionale al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni. Un incontro convocato già dalla settimana scorsa, nel quale si è discusso anche della recentissima clamorosa sentenza del Tar della Liguria, che ha cancellato la proroga delle concessioni balneari al 2027, varata dal governo in autunno. Un tema che viene citato solo marginalmente nella comunicazione ufficiale della Regione Emilia Romagna – , segno verosimilmente della volontà di non agitare ulteriormente le acque, e non rischiare incrinature nei rapporti con l’esecutivo. "Abbiamo deciso di riprendere il lavoro già avviato dalla precedente amministrazione regionale – dichiara l’assessora Frisoni riferendosi al lavoro svolto dall’ex presidente Stefano Bonaccini con l’ex assessore al Turismo Andrea Corsini - per definire un percorso condiviso che accompagni gli Enti locali a dare seguito alle procedure di evidenza pubblica in modo coordinato e il più possibile uniforme, nel rispetto naturalmente delle specificità territoriali e delle scelte in capo alle singole amministrazioni". Più volte Frisoni, anche nelle precedenti vesti di assessora al Demanio del Comune di Rimini, insieme al sindaco Jamil Sadegholvaad ha messo in guardia dal rischio di ‘effetto Arlecchino’ nei bandi. "Da tutti i partecipanti – sottolinea ancora Frisoni dopo la call di ieri - è emersa l’attesa per il Decreto indennizzi che il governo si è impegnato a varare entro marzo e preoccupazione per la gestione di una vicenda così delicata ad altissimo rischio di contenzioso amministrativo". Nella coda il riferimento a una situazione che, dopo la sentenza del Tar Liguria che ha affossato la proroga al 2027, come subito denunciato anche dai vertici delle categorie dei balneari, Mauro Vanni e Maurizio Rustignoli in primis, crea sconcerto tra gli operatori di spiaggia. La quantificazione e i termini temporali degli indennizzi ai concessionari uscenti è uno degli argomenti da subito contestatati dai balneari. La legge che aveva prorogato al 2027 la validità delle concessioni limitava gli eventuali indennizzi ai soli investimenti fatti negli ultimi 5 anni.

Mario Gradara