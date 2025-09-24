Balestra, soldi e cocaina. Blitz in casa del pusher

Cocaina e hashish nascosti nello zaino, banconote false infilate nella testiera del letto, armi di ogni tipo sparse per la stanza, compresa una balestra con tanto di dardi in metallo. È l’inquietante scenario che i carabinieri di Bellaria Igea Marina, insieme ai colleghi del Radiomobile di Rimini, si sono trovati davanti quando hanno fatto irruzione nell’appartamento di un 25enne che era già tenuto d’occhio da giorni.

Il giovane, che abita proprio a Bellaria, era finito sotto osservazione in quanto sospettato di essere al centro di un giro di spaccio. Nel tardo pomeriggio dell’altro ieri i militari dell’Arma hanno deciso di procedere con la perquisizione. E il sospetto ha presto lasciato spazio alla certezza: nello zaino nascosto nella camera da letto c’erano ben 450 grammi di cocaina e 80 di hashish, oltre a bilancini e materiale per il confezionamento delle dosi. A completare il quadro, oltre 2mila euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.

La sorpresa, però, non era finita. Sempre in camera i carabinieri hanno rinvenuto 62 banconote di vario taglio ritenute contraffatte (nascoste all’interno della testiera del letto), un taser, diverse armi giocattolo prive del tappo rosso e una balestra con dardi metallici. Tutto è stato sequestrato.

Durante le operazioni, il 25enne ha tentato di darsi alla fuga, opponendo resistenza con calci, spintoni e persino cercando di mordere i militari. Bloccato dopo una colluttazione, è stato dichiarato in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, introduzione nello Stato di monete falsificate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi.

Due carabinieri, rimasti feriti con escoriazioni durante le fasi concitate dell’arresto, hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Il giovane, invece, su disposizione della Procura di Rimini, è stato accompagnato in carcere ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.