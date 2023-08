Balestrieri del Titano sfilano al Carnevale dei fiori di Debrecen

La Federazione balestrieri sammarinesi ha recentemente messo in mostra la sua affinità per le tradizioni e la rappresentanza internazionale partecipando al Carnevale dei fiori di Debrecen, in Ungheria. Questo evento, che coincide con la celebrazione della festa nazionale, è noto per la sua spettacolare sfilata di carri addobbati con fiori, accompagnati da bande musicali e soldati in uniforme. Questa è una delle manifestazioni più rinomate in Ungheria, e quest’anno la Federazione balestrieri ha avuto l’onore di essere presente per rappresentare la Repubblica di San Marino nel cuore dell’Europa. "La nostra partecipazione – spiegano – rappresenta un ulteriore esempio di come la Federazione sia impegnata a creare connessioni culturali e a diffondere il nome di San Marino attraverso le sue partecipazioni internazionali".