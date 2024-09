Baliani fa risuonare le Voci dell’anima

Inaugura stasera sul palco del teatro degli Atti il festival Voci dell’anima, in questa edizione intitolato Gli Altri, diretto da Maurizio Argan e Alessandro Carli, ideato e promosso da Teatro della Centena con ResExtensa, in collaborazione con Comune di Rimini. L’edizione 2024 si realizza con il patrocinio dell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

La serata avrà inizio alle 20.30 con le voci di Loredana Scianna e Teresio Troll, con Michele Paglia ai suoni, nella programmazione di Animali da palco, in cui gli spettacoli del festival saranno introdotti davanti a un leggio e quattro scritti, interpretando le ‘creature ribelli’ della poesia italiana alle lingue dialettali, dalla poesia alla canzone di protesta, dagli isolati ai maledetti di qualsiasi lingua e paese. Anche quest’anno si darà libero spazio alle voci di giovani del territorio che interpreteranno, alcuni per la prima volta, gli autori scelti per ciascuna serata o dei quali verranno recitati degli scritti poetici e non.

Alle 21 ad inaugurare il festival Voci dell’anima sarà Marco Baliani con il suo cavallo di battaglia che incanta ancora, a distanza di anni, il pubblico di ogni età: Kohlhaas, regia di Maria Maglietta. Considerato uno degli spettacoli che hanno dato il via al teatro di narrazione, Kohlhaas racconta un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 1500, scritto da Heinrich von Kleist in pagine memorabili. È la storia di un sopruso che, non risolto attraverso le vie del diritto, genera una spirale di violenze sempre più incontrollabili in nome di un ideale di giustizia naturale e terrena, fino a che il conflitto generatore dell’intera vicenda non si risolve tragicamente lasciando intorno alla figura del protagonista un’ambigua aura di possibile eroe del suo tempo. Info e prenotazioni: teatro degli Atti, via Cairoli 42. Cell. 333 8870576. Email: teatrodellacentena@pianoterra.org