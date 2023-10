Ballando con mister . Bolkestein

Ballando con la Bolkestein. Non è un programma, semmai una promessa. Il governo sembra intenzionato a sdoganare la musica in spiaggia. A Rimini, tutto sommato, lo fanno già. Ma un conto è il dj sotto il chiringuito, un altro trasformare un pezzo di arenile in discoteca. Insorgono i locali, e si sapeva. Non si buttano via i bagnini, e questo sorprende. Ma il ballo rischia di diventare quello dell’ultimo anno. In pista c’è sempre mister Frits, che non è una star della consolle ma un signore olandese che ha dato il cognome alla Direttiva che toglie il sonno ai balneari. Arriverà prima il ballo o la Bolkestein? Il governo intanto balla. Lo facevano anche sul Titanic. E non è andata a finire bene.