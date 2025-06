Ballando i tormentoni dell’estate. Sul palco Fedez, Elodie, Gaia, Clara

Il lungo weekend della Notte rosa continua con la seconda serata di concerti targata Rds summer festival. Una festa iniziata ieri con Olly, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo, e tanti altri artisti, e che proseguirà questa sera con un altro grande concerto. Le luci sul palco di piazzale Fellini si accenderanno dalle 21 (ingresso libero) con Fedez, Elodie, Gaia, Clara, Cioffi, Tananai e Sophie and the Giants pronti ad alternarsi nello show riminese. La carrellata di artisti verrà anticipata dalle esibizioni di alcuni artisti emergenti, che scalderanno il pubblico prima di lasciare spazio ai ’big’ della canzone italiana. Tra loro anche il cantautore riminese Federico Baroni, conosciuto al grande pubblico dopo la partecipazione a Xfactor nel 2016 e ad Amici nel 2018; l’anno seguente il primo album, Non pensarci. Quella di stasera sarà un’esibizione speciale per l’artista riminese, perchè anticipa l’uscita del suo nuovo singolo, Rimini, un vero e proprio inno funky-pop dedicato alla sua terra.

Grande attesa per Fedez e Clara, il cui brano Scelte stupide è già una delle colonne sonore di questa estate. Poi ancora la regina del pop italiano Elodie, fresca dei due show che hanno infuocato il San Siro a Milano e il Maradona a Napoli, e il tour nei palazzetti alle porte. Quello di Gaia sarà invece un grande ritorno, dopo lo show della Notte rosa dell’anno scorso, con il singolo già campione di ascolti, Chiamo io o chiami tu, e tantissime altre novità. Spazio anche a Tananai esploso a Sanremo 2022 con la sua Sesso occasionale, diventata disco di platino e, infine direttamente dall’Inghilterra, la band Sophie and the Giants. A condurre lo show in piazzale Fellini ci penseranno Rossella Brescia, Ciccio e Baz di Tutti pazzi per Rds.

Federico Tommasini