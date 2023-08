Ballerino prende il coltello e semina il panico in caserma

Ballerino di capoeira perde la testa e semina il caos. I carabinieri di Riccione sono stati costretti a ricorrere al taser per placare un brasiliano di 29 anni, residente a Padova, che mercoledì pomeriggio ha dato escandescenze prima sul lungomare della Perla Verde e poi nella caserma di viale Sirtori dove era stato accompagnato per essere identificato e per il fotosegnalamento.

Attorno all’ora di pranzo, il 29enne ha cominciato a vagare da un bar all’altro nella zona del porto, chiedendo insistentemente da bere. A causa del suo comportamento molesto e delle ripetute minacce e offese rivolte ai baristi, è stato raggiunto una prima volta dai carabinieri che hanno provveduto ad allontanarlo. Attorno alle 14 però il brasiliano è tornato nuovamente alla carica, presentandosi al bar del pattinaggio e cominciando a fare il diavolo a quattro pretendendo a tutti i costi che gli venisse servito da bere, non accennando ad andarsene nemmeno di fronte all’invito dei gestori del locale. Per questo motivo i militari dell’Arma sono intervenuti una seconda volta e lo hanno accompagnato in caserma per identificarlo. Qui il 29enne è stato assalito da un vero e proprio raptus che lo ha portato a mettere in atto un’aggressione. Prima ha spintonato due carabinieri, facendoli andare a sbattere contro dei mobili. Quindi, approfittando del momento di concitazione, si è fiondato come un razzo dentro un ufficio interdetto al pubblico impossessandosi di un coltello che si trovava all’interno.

Ha rivolto l’arma contro se stesso e contro i carabinieri, minacciandoli, e non pago si è anche denudato. Visto il suo stato di forte agitazione e l’impossibilità di ricondurlo a più miti consigli, i militari non hanno potuto far altro che ricorrere al taser per fermarlo.

Il ballerino di capoeira è stato così dichiarato in arresto con l’accusa di resistenza e lesioni, mentre i militari spintonati hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso, dal quale sono stati dimessi con prognosi di 5 e 6 giorni. Ieri mattina è stato processo per direttissima, difeso dall’avvocato Alessandro Coppa. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere in attesa della fissazione della prossima udienza.