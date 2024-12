Balli caraibici, due ori mondiali. Grillo: "Passione e impegno"

Sono targati Rimini due ori Mondiali ai Campionati di Balli Caraibici. Pochi giorni fa Francesco Grillo, ballerino riminese specializzato in danze dei Caraibi, ha conquistato due medaglie d’oro ai Campionati Mondiali Ido (International Dance Organization) disputati a Skopje, in Macedonia, aggiudicandosi i titoli di Campione del Mondo nella categoria Salsa Solo Maschile Senior e Bachata Solo Maschile Senior. Un risultato straordinario che conferma il suo talento e la dedizione verso questa disciplina. L’accesso alla competizione mondiale è stato possibile grazie alla vittoria del Campionato Italiano Assoluto 2024, un requisito indispensabile per partecipare al Mondiale. La gara si è svolta in più manche, includendo anche una coreografia in stile show, pensata per mettere in luce le capacità tecniche e artistiche degli atleti. Lei è un affermato fotografo di danza, quando ha iniziato a... mettersi in gioco sulla pista da ballo?

"Ho iniziato dopo i 30 anni, frequentando un corso di danza classica e moderna a Rimini: ho scoperto una passione travolgente per la musica e successivamente per balli caraibici – spiega Grillo, 51 anni -. Ho iniziato spinto dal desiderio di migliorare le mie capacità come fotografo di danza, la mia attuale professione. Poi un percorso agonistico iniziato circa 10 anni. Nei primi 2-3 finivo sempre le gare ultimo. Fino a che ho trovato i maestri giusti". Chi sono? "Riccardo Ciminari e Silvia Fontana della scuola "Newfashiongiamandance", diretta da Manola Fontana e Gianni Crucianelli, che ringrazio". Quanto tempo si allena a settimana? "Da solo faccio un’ora di palestra e un’ora di ballo quasi tutti i giorni, provando le figure, in uno spazio che ho affittato. Poi parto per Macerata, dove ha sede la scuola, per provare le coreografie da presentare in gara". Mario Gradara