Balli spariti: "U’s baila deve tornare in piazza"

Che fine hanno fatto le serate di liscio in Piazza Mercato "U’s baila"? I bagnini della Regina ora chiedono che tali appuntamenti non vengano cancellati dal cartellone estivo della Regina e vengano ripristinati. Il tutto ribadendo che giugno resta un mese difficile in cui gli appuntamenti per intrattenere i turisti sono fondamentali. "Il ballo liscio in piazza per il nostro tipo di clientela era un bel momento di festa e di intrattenimento – conferma Roberto Baldassarri, presidente Coop.Bagnini di Cattolica – e non abbiamo ricevuto comunicazioni sull’organizzazione di tali serate per l’estate 2025, perlomeno per questo mese di giugno. Noi bagnini abbiamo diversi clienti che ce ne hanno già fatto richiesta. Poi ricordo anche c’erano serate musicali in Piazza Primo Maggio, magari con altro genere di musica, ma sempre molto richieste dalla nostra clientela".

L’inizio della stagione, insomma, appare complesso: "La famiglia italiana non viene in vacanza a giugno, ma luglio ed agosto – continua l’analisi Baldassarri –, mentre oramai il turismo straniero è ai minimi termini e su questo aspetto si deve tornare a ragionare e programmare. Credo che si debba tornare ad aggredire i mercati in Germania, dove i giovani conoscono poco la riviera adriatico-romagnola. Dobbiamo tornare a credere nel mercato turistico d’Oltralpe, che è quello che può aiutare questo inizio di stagione sempre più difficile".

Nelle prossime settimane si conoscerà la programmazione estiva cattolichina, con la possibilità di conoscere se tornerà effettivamente ’U’s baila’ o un’iniziativa alternativa, ma intanto i bagnini chiedono di fare squadra: "Cattolica ed il suo prodotto hanno necessità di una nuova iniezione di fiducia – spiega Baldassarri – di investimenti in promozione e marketing, ma anche in manifestazioni sia in grado di attirare persone sia di intrattenere quelle che già ci sono".

Luca Pizzagalli