Balliamo sul mondo. Mazzotti e Domanico ok

I maestri Manuel Mazzotti e Stefano Domanico dell’Accademia Riminese “InDanza Show Academy” si sono laureati Campioni del Mondo di Salsa, categoria Professionisti. La competizione si è svolta a Roma nel weekend scorso, dove sono scesi in pista diversi ballerini da tutte le parti del mondo.

La scuola InDanza Show Academy di Rimini, oltre ad aver ottenuto il più alto riconoscimento con i suoi maestri, ha ottenuto ottimi risultati nel panorama Mondiale: gli allievi scesi in pista nella categoria Agonisti come Martina Pari e Melanie Foschi, hanno ottenuto il titolo di Campionesse Mondiali in Bachata e Merengue, Filippo Marzi che ha ottenuto il titolo di Campione Mondiale in Merengue, Cristian Bartolini e Lorenzo Bartolini che hanno ottenuto il titolo di Campioni Mondiali in Merengue e Vice Campioni Mondiali in Salsa, ed Alessandra Parodi che ha ottenuto il 4° posto in Bachata, oltre ad aver conquistato diverse finali nelle varie discipline. La competizione si è svolta a Roma al Teatro 1 di Cinecittà World. Tre giorni all’insegna delle danze caraibiche che hanno visto protagonisti i migliori artisti nazionali ed internazionali del settore. Cuore pulsante dell’evento sarà il Campionato del Mondo di salsa e bachata, che vedrà la presenza dei migliori ballerini provenienti da tutto il mondo.

Universal Dance League ha contato la partecipazione di ben 30 nazioni celebrate con la sfilata delle Nazioni durante la serata di Gala. Oltre alla possibilità di assistere allo spettacolo del mondiale, gli spettatori hanno avuto la possibilità di seguire le numerose lezioni di Salsa e Bachata tenute da Maestri di fama mondiale durante i 3 giorni dell’evento.

Per gli appassionati del ballo social, dopo la serata di gala, hanno potuto assister al concerto del celebre cantante di Bachata Felix avendo anche la possibilità di ballare con gli artisti presenti all’evento.