Balneari, la via d’uscita. Centinaio: "Una lobby per togliere la questione dalla Bolkestein"

di Giuseppe Catapano

La questione balneari al Ttg. Il vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, presente ieri in Fiera alla cerimonia di inaugurazione della rassegna di Ieg dedicata al turismo, indica la via. È una via d’uscita. Dalla Bolkestein. "In Italia – premette Centinaio – il governo ha cercato una mediazione tra le esigenze dei nostri operatori e le richieste europee. Una mediazione a mio avviso positiva che ci permette di guardare al futuro con ottimismo. Ma consideriamo che la direttiva Bolkestein ha ormai la sua età e siamo all’inizio di una legislazione europea: e allora, visto che la questione interessa diversi altri Paesi dell’Ue, dico che dovremmo provare a fare lobby, attraverso i nostri europarlamentari, i commissari europei e tutti coloro che sono coinvolti, per riportare il tema al centro dell’attenzione del Parlamento e della Commissione Ue". Ed eccola, la via d’uscita. "Togliamo i balneari dalla Bolkestein – argomenta il vicepresidente del Senato – e proviamo a guardare al futuro in un modo diverso". D’altra parte, ricorda Centinaio, ridiscutere l’argomento è ciò "di cui hanno parlato quasi tutti i partiti dell’arco costituzionale".

La questione "è complessa, con 8mila chilometri di spiagge e 30mila stabilimenti". Ma una soluzione va trovata. E intanto, sottolinea il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, "sulle concessioni demaniali è stato fatto un grande lavoro con lo spostamento al 2027. C’è ancora un’interlocuzione con la Commissione europea e sono convinta che anche i balneari dovrebbero essere contenti". Parole che in seguito sono state definito dal Sib-Sindacato italiano balneari "sorprendenti".

Proprio Santanchè ha dato il via con il taglio del nastro alla 61esima edizione di Ttg travel experience e InOut-The contract community. Insieme a lei, tra gli altri, il padrone di casa e presidente di Ieg, Maurizio Ermeti, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, e il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. "Questa fiera – l’analisi di Santanchè – è una delle principali piattaforme per la promozione del turismo italiano e internazionale. Il Ttg è un’opportunità per rafforzare le collaborazioni tra gli operatori del settore, le Regioni e gli enti locali, stimolare nuovi investimenti, favorire sinergie internazionali e promuovere l’Italia come destinazione di eccellenza". Anche perché "dobbiamo smetterla di contare i turisti e avere in testa che l’Italia è una nazione di qualità e non di quantità". I dati, "da prendere con cautela, indicano un rialzo del 2% sul 2023 che è stato un anno storico. Le politiche che stiamo facendo sulla destagionalizzazione – dice Santanchè – cominciano a dare primi risultati. Sulla qualità possiamo vincere la sfida se tutti assieme come squadra riusciamo ad alzare i livelli dei servizi". Servono "offerte sexy per avere turisti tutto l’anno non solo nelle grandi citta, ma anche nei borghi".