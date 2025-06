Riviera, dai vitelloni ai baloni. Ecco chi sono i nuovi seduttori

Rimini, 3 agosto 2017 - Un neologismo imperversa sulle spiagge della Riviera: è il misterioso aggettivo ‘balone’, coniato dalle autrici riminesi del libro La teoria dei baloni. Come risparmiare anni e delusioni in campo sentimentale (Il Ponte Vecchio). Il termine deriverebbe da ‘balare’, traduzione romagnola del verbo ‘ballare’.

Secondo Luisa Stracqualursi e Cristina Stacchini, autrici del brillante manuale teorico-pratico che promette di insegnarci a prevedere scientificamente gli sviluppi delle nostre relazioni sentimentali, i ‘baloni’ sarebbero gli eredi dei celebri vitelloni, felicemente ritratti da Federico Fellini nell’omonimo film. Vitelloni in versione 2.0, che si illudono di colmare le loro insicurezze postando compulsivamente selfie sui social e misurando la propria popolarità dal numero di ‘like’ accumulati.

«Umani contemporanei, uomini ma anche donne che, incuranti del passare del tempo, rimangono ancorati alla loro immagine adolescenziale e sono alla ricerca costante di conferma e approvazione», ecco come li definiscono le autrici. «Uomini e donne non sono più così diversi, il balonismo è uno stile di vita comune a entrambi, un modo di essere. Conquistano e seducono costantemente solo per soddisfare il proprio ego».

La teoria dei baloni è maturata dopo aver raccolto oltre trecento testimonianze: una delle autrici, Luisa Stracqualursi, è ricercatrice e docente di Statistica all’Università di Bologna, mentre Cristina Stacchini è ingegnere e architetto. Dopo un incontro casuale a cena, in cui la conversazione era stata monopolizzata dalla domanda: «Perché scelgo sempre il partner sbagliato?», le due autrici hanno pensato di girare l’annoso quesito a un campione costituito in egual misura da uomini e donne.

E in tre anni hanno setacciato la fauna umana che popola i locali del riminese, incappando peraltro in numerose storie sorprendenti. Un vero e proprio manuale di istruzioni, da portare con sé nella valigia delle vacanze e da leggere sotto l’ombrellone.