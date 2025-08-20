Balotelli se la spassa sui pattini a Riccione in attesa di una chiamata dalla Serie A

Riccione (Rimini), 20 agosto 2025 — Ai piedi non ha ancora un pallone, ma l’attesa potrebbe essere breve perché su di lui le voci di calcio mercato lo danno di ritorno in Serie A. Intanto Mario Balotelli si diverte con i pattini ai piedi. A riportare la visita il Pattinaggio Artistico Riccione, immortalandolo con un post sui social: “Mario Balotelli grazie di essere stato con noi. Hai promesso di tornare e noi ti aspettiamo a braccia aperte”.

Nel frattempo Supermario, 35 anni, se la spassa e dopo l’esperienza al Genoa nella seconda metà di scorsa stagione, voluto fortemente dall’ex allenatore Alberto Gilardino, è in attesa di una nuova chiamata. Nel mentre, si allena da solo e attende che il telefono squilli, non dicendo di “no” a un po’ di svago serale.

Intanto, nelle passate ore, in una diretta, il content creator ‘Er Faina’ lo ha stuzzicato proponendolo al Napoli al posto dell’infortunato Romelu Lukaku, che starà fermo per tre mesi dopo l’infortunio alla coscia sinistra in amichevole contro l’Olympiacos. Una suggestione e nulla più, perché gli Azzurri guardano ad altre punte — da Joshua Zirkzee a Rasmus Hojlund, in un vero e proprio duello di mercato contro il Milan, in vantaggio per affiancarlo a Santiago Gimenez —, anche se a riguardo Supermario gradirebbe la possibilità: “Napoli è uno dei tre sogni non realizzati della mia carriera”. L’obiettivo è “trovare un club che mi dia fiducia, dato che voglio giocare altri due-tre anni — ha aggiunto nella diretta — Poi, vado da mio fratello Enock. Dove? Ora gioca nel Vado (in Liguria, ndr) tra i dilettanti. Comunque gli ho promesso che chiuderò la carriera giocando insieme a lui”.

L’aneddoto dell’ex Milan Rami

Sempre nelle passate ore Adil Rami, ex difensore e compagno di Balotelli ai tempi del Milan, intervistato da L'Equipe, ha ricordato un aneddoto divertente con il bresciano: "Lui è quello che sapeva fare festa più di tutti — le parole del francese — Ne ha combinate talmente tante e molte cose non le posso raccontare. Un giorno eravamo a una serata insieme e ci divertivamo a spaccare le noci con la testa. È finita che io mi sono tagliato la fronte e lui moriva dal ridere". Insomma, l’ennesima ‘balotellata’.