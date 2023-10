Bambine adescate fuori da scuola: individuato 21enne. La verità nei pc e nei cellulari

Rimini, 3 ottobre 2023 - Prosegue nel massimo riserbo l'indagine sul tentativo di adescamento di due bambine di 12 anni, studentesse delle medie 'Bertola' di Rimini, che venerdì scorso sarebbero state approcciate da un uomo che si è avvicinato in auto invitandole a salire per scattare delle foto delle loro scarpe e dei loro piedi.

Gli inquirenti avrebbero identificato una persona e, proprio in queste ore, hanno perquisito la sua casa. Si tratta di un riminese di 21 anni, difeso dall'avvocato Stefania Lisi. Secondo quanto emerso, non avrebbe precedenti. Gli investigatori hanno sequestrato i dispositivi mobili trovati nell'abitazione: computer e cellulare.

Con il supporto di un perito, saranno ora scandagliati attentamente. Gli inquirenti, inoltre, stanno vagliando le segnalazioni fornite da studenti e studentesse che quella mattina, attorno alle 7.30, si trovavano nella zona tra via Euterpe e via Acquario, teatro dei presunti tentativi di adescamento. Qualcuno avrebbe fornito una descrizione dell'uomo che si è avvicinato alle ragazzine e della sua macchina, riuscendo anche a fotografarla. I due episodi si sarebbero svolti a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, con lo sconosciuto che avrebbe tentato l'approccio prima con una ragazzina e poi con l'altra.

Dopo averle affiancate in auto, le avrebbe invitate a salire a bordo per scattare delle foto delle loro scarpe e dei loro piedi per Instagram. La prima si sarebbe allontanata quasi subito, mentre la seconda avrebbe accettato di salire in auto. Dopo pochi minuti, notando qualcosa di strano nel comportamento dello sconosciuto e iniziando a insospettirsi, avrebbe però aperto la portiera di scatto e sarebbe scappata di corsa. Sono state poi le stesse ragazzine ad avvisare il personale scolastico che ha contattato i genitori i quali hanno deciso di sporgere denuncia in Questura a carico di ignoti.