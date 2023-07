Bambine palpeggiate in spiaggia a Rimini, l’uomo arrestato rimane in carcere: "Non le ho toccate"

Rimini, 29 luglio 2023 – Il presunto orco della spiaggia resta in carcere. Al termine dell’interrogatorio di garanzia non arriva alcun ridimensionamento di custodia cautelare da parte del gip Manuel Bianchi per il 46enne modenese arrestato mercoledì pomeriggio dai carabinieri di Misano con l’accusa di avere palpeggiato due turiste di 11 e 10 anni, mentre si trovavano nell’area giochi di un bagno della zona. Ieri l’indagato, che si trovava in vacanza in Riviera assieme ai due figli e la moglie, è stato ascoltato nell’aula bunker del carcere di Rimini dal giudice per le indagini preliminari, alla presenza anche del pm titolare dell’inchiesta, Luca Bertuzzi, e il proprio avvocato difensore Piergiorgio Campolongo. Un breve interrogatorio, durante il quale sono stati evocati ancora quei palpeggiamenti e molestie che il modenese avrebbe rivolto alle bambine. Secondo le accuse, il 46enne avrebbe approfittato della propria figlioletta per approcciare inizialmente le due vittime. Un ponte di empatia, percorso senza scrupoli, fino a quando abbattendo le barriere della diffidenza vestendo i panni del padre, il 46enne ha aperto una breccia fisica nei confronti delle due bambine, toccate entrambe nelle parti intime fino a farle scoppiare in lacrime.

Questo è quanto anche ieri in carcere è stato ricostruito dagli inquirenti, mentre dal canto suo il 46enne indagato, in stato di alterazione emotiva, ha rispedito al mittente tutte le accuse, senza però giustificare o fornire in alcun modo una spiegazione plausibile alla condotta di cui è stato accusato, né tantomeno fornendo una versione alternativa dei fatti. Niente insomma che abbia potuto convincere il gip a rivedere la misura cautelare a carico del 46enne padre di famiglia, per cui è stato quindi convalidato l’arresto e trattenuto in carcere in ordine agli indizi di colpevolezza che sussisterebbero a suo carico.

Dopo le presunte molestie, infatti, la bambina di 11 anni è corsa dalla mamma sotto l’ombrellone in lacrime, riferendo di essere stata toccata proprio da quell’uomo "con la bambina in braccio (sua figlia, ndr)". Le stesse vittime, poco dopo l’arrivo dei carabinieri chiamati da altri frequentatori dello stabilimento preoccupati per l’accesa discussione generatasi tra il 46enne e i genitori delle due piccole, hanno riconosciuto senza dubbi l’indagato quale autore delle molestie riferite. Le due bambine – che non si conoscono tra loro – sono già state ascoltate in audizione protetta alla presenza di un psicoterapeuta per ripercorrere le tappe di quanto sarebbe accaduto nell’area giochi del loro bagno, mentre sempre ieri è stata inviata la segnalazione dell’accaduto anche al Tribunale dei minori.

