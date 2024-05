Bambini al castello tra passeggiate e agricoltura

Dal mondo contadino alle passeggiate naturalistiche nella collina del parco degli Agolanti. Il fine settimane appena trascorso è stato importante per tanti bambini saliti in collina per la fase finale del ‘Progetto (speciale) Riccione scuola beni naturali ambientali culturali’, promosso in co-progettazione dal settore servizi alla persona e dalla società cooperativa Il Gesto. Sabato il mondo contadino è stato protagonista della narrazione teatrale del maestro d’arte e atelierista Giuseppe Pecci, mentre domenica i bambini hanno fatto passeggiate naturalistiche guidate da Cristian Guidi, esperto in scienze forestali, alla scoperta del parco boschivo del castello. Inoltre hanno sperimentato il viaggio sonoro sulle ali della fantasia in compagnia di Luca Cascone, musicoterapeuta. Ieri la chiusura con Sandra Benedetti e Barbara Caprara.