Bambini e supereroi accendono il Natale

A Bellaria Igea Marina è arrivata la magia del Natale con l’inaugurazione del villaggio Energy Christmas in compagnia dei supereroi. Tra presepi di sabbia, musica, luci e palle di neve giganti, ieri pomeriggio il sindaco Filippo Giorgetti, insieme al direttore artistico Andrea Prada, Paolo Borghesi, Verdeblu e diversi cosplayer, ha inaugurato il Natale con i nuovi allestimenti a tema. Sono stati i bambini a spingere il bottone che ha acceso le luminarie del centro. In piazza Matteotti la sfera trasparente racchiuderà fino al 7 gennaio un bosco fiabesco, è apparso Babbo Natale per la consegna delle letterine. Ma i piccoli ospiti hanno potuto incontrare anche dei supereroi e personaggi dei videogiochi. Lungo viale Guidi si trovano otto postazioni con skill di gioco immersive. Sessanta metri è la lunghezza invece della pista di ghiaccio che Bellaria ha costruito per queste festività, in zona biblioteca comunale. "E’ stata come una prima teatrale _ dichiara Paolo Borghesi, presidente di Verdeblu _ Il grazie va poi agli artisti, cosplayer, acrobati, che animeranno alcune date del calendario di eventi". Tra gli spettacoli in programma eventi in musica e non solo in compagnia di The Christmas Band, le star del web e della tv Acapodelglobo, Iris Di Domenico e Luca Campolunghi, Aaron, il Carillon vivente, Monia Angeli e i Pasquaroli. "Anche quest’anno il progetto natalizio parte dalla famiglia _ dice Prada _ l’obiettivo è ancora una volta posizionare Bellaria Igea Marina come la località ideale per trascorrere le festività con i propri bambini e ragazzi". Inaugurato sempre ieri il monumentale presepe di sabbia realizzato dagli artisti internazionali di Arenas Posibles in collaborazione con i tanti volontari di Igea Marina.

Rita Celli