Bambini in spiaggia a Rimini, la sabbia è l’app più scaricata. Il cellulare? Bandito (o quasi)

Rimini, 22 agosto 2025 – Sotto gli ombrelloni di Rimini il tempo sembra dilatarsi, come una canzone che tutti conoscono e che nessuno smette di canticchiare. E no, non si tratta di ‘Sto bene al mare’ di Mengoni o di ‘Serenata’ del duetto Amoroso-Brancale.

La melodia è quella dei bambini che ridono, litigano, scavano, si rincorrono. È un’estate che non ha bisogno di filtri digitali: qui, la sabbia è ancora l’app più scaricata.

Maurizio Lelli osserva i suoi due bambini di quattro anni e mezzo che si inseguono con i secchielli. "La tecnologia è lontana – dice quasi con sollievo – il mare è il loro modo di socializzare”.

Ne

i suoi occhi c’è l’eco di un ricordo personale, come se rivedesse sé stesso bambino. La spiaggia diventa allora un enorme parco giochi gratuito.

A pochi passi, Ilham Zannino controlla con discrezione la figlia che entra ed esce dall’acqua. Nessun tablet o smartphone a distrarla. Solo il braccialetto colorato al polso, garanzia che se si perdesse, qualcuno saprebbe riportarla dalla sua mamma o dal suo papà. E intanto, dall’altoparlante, la voce del Publiphono – storico simbolo della Riviera – accompagna la scena.

È quasi una narrazione parallela, come un radiocronista gentile che racconta al mondo: "La bimba col costumino rosso è attesa al bagno 66”.

Fabio Porricelli sorride guardando i figli intenti a giocare con le biglie.

"Dove vanno loro, vado anch’io. O ci va la nonna. Il publiphono è un aiuto, ma il vero collante resta stare insieme. I momenti, comunque vadano, sono sempre belli".

È la grammatica dell’infanzia: castelli che durano un’onda, ma che restano indelebili nei ricordi di gioventù. C’è chi come Alessandro Barranca sottolinea l’essenziale: "Qui i bambini si staccano dalla tecnologia. L’ambiente offre tutto”.

È un pensiero che sembra cucito con quello di Natascia Rossi, appena arrivata: “I ragazzi hanno già trovato il loro ritmo: miniclub, baby dance, tornei di beach volley. Il telefono? Bandito".

E allora la spiaggia diventa comunità, piccola polis antica.

La spiaggia di Rimini, lungo la Riviera romagnola, affollata nel mese di agosto

Elisa Ghiotti e Andrea Onnis, descrivono la settimana appena passata come per i bambini "un gioco collettivo. Una settimana di ‘ripulizia’ da internet e dalla tecnologia. Corrono, ballano, senza bisogno di altro”.

Sembrava quasi di ascoltare De André quando scriveva che "anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti”.

Ma non tutto è facile. Stefano Saini confessa che il rapporto tra l’uso di tecnologie e divertimento in spiaggia è "cinquanta e cinquanta” i figli faticano a staccarsi dagli schermi, devono guadagnarselo.

Eppure, al mare la distanza dal digitale aumenta, e nei momenti di noia si apre uno spiraglio di fantasia. La noia come concime dei sogni.

Più scettico è Enzo Cadillo, che lavora in hotel: "È difficile che i ragazzi si stacchino davvero”.

Eppure, anche nella sua voce si sente una fessura di speranza, perché il mare è maestro di pazienza: scava, leviga, insegna. Alla fine, ciò che resta è un coro.

Ogni genitore aggiunge una strofa diversa, ma la canzone è la stessa: i bambini, liberi, ridono sotto il sole di Rimini. E l’infanzia è ancora lì, viva, all’ombra di un ombrellone colorato, tra un annuncio del publiphono e un secchiello pieno d’acqua.