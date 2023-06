Rimini, bambino di sei anni cade dal balcone e vola dal secondo piano

Rimini, 22 giugno 2023 – Paura per un bambino di sei anni caduto dal balcone al secondo piano di una palazzina in via San Salvador, a Torre Pedrera, a Rimini.

Stando a quanto emerso, il piccolo si sarebbe sporto dal terrazzo e, per cause ancora da accertare, sarebbe scivolato di sotto.

La sua caduta fortunatamente è stata attutita dalla tettoia del bar che si trova sotto al palazzo. Il piccolo è rimasto totalmente illeso, anche se è stato accompagnato per accertamenti in pronto soccorso. Sul posto, oltre all'ambulanza del 118, gli agenti della polizia di Stato.