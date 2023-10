Bambino morto nel rogo del camper: ancora nessun indagato

Un mese. Tanto tempo è trascorso dalla tragedia costata la vita al piccolo riminese Samuel Imbuzan, morto a soli 11 anni nel rogo e nell’esplosione di un camper sulla spiaggia di Bados, non lontano da Olbia, dove stava trascorrendo le vacanza insieme alla famiglia italo-romena e ad alcuni amici. Era il 31 agosto scorso e da allora lo spiazzo diventato teatro della spaventosa esplosione è stato transennato e risulta essere sotto sequestro su disposizione della Procura di Tempio. Le indagini per omicidio colposo, coordinate dal sostituto procuratore Sara Martino, proseguono, anche se al momento non si registrano sviluppi significativi. Ad occuparsene sono i carabinieri, che nelle ultime settimane hanno compiuto quelli che vengono definiti "accertamenti irripetibili" sui rottami carbonizzati del camper, sulla bombola del gas e sul fornellino da cucina. Da questi ultimi due, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe partita la fiamma che ha successivamente innescato la tremenda esplosione nella quale ha perso la vita il piccolo Samuel, nonostante il tentativo disperato del papà Daniel Romulus Imbuzan di strapparlo dalle fiamme. E’ ormai assodato che il fornellino da cucina non apparteneva alla famiglia Imbuzan, ma ad un’altra famiglia di origine rumena che condivideva assieme a loro lo spiazzo in mezzo al verde e a due passi dalla spiaggia trasformato in un piccolo campeggio. Famiglia che al momento, secondo quanto emerso, avrebbe fatto rientro in Romania, dopo essersi comunque sottoposta ad un primo interrogatorio condotto dai militari dell’Arma. Proprio sul fornello da cucina si sono focalizzati gli investigatori: il tubo dell’apparecchiatura, collegato alla bombola in maniera poco sicura, si sarebbe sganciato mentre il fuoco era acceso all’esterno del veicolo, dando quindi seguito alla deflagrazione che ha incenerito il camper nel quale si trovava Samuel, non lasciandogli scampo. Al momento, comunque, non vi sarebbero persone iscritte nel registro degli indagati. La famiglia di Samuel si è rivolta all’avvocato Antonello Desini. Il 10 settembre scorso a Rimini si sono svolti i funerali del bambino, alla presenza di una grande folla composta da parenti, compagni di scuola e rappresentanti delle istituzioni riminesi.