Rimini, bambino di 10 anni muore nell’esplosione del camper in Sardegna: erano appena arrivati per le vacanze

Rimini, 31 agosto 2023 – Morto a 10 anni nell’esplosione del camper in cui stava dormendo e che la sua famiglia aveva parcheggiato vicino alla spiaggia nel nord della Sardegna. La tragedia è avvenuta poco dopo l’ora di pranzo alle 13,50 vicino alla spiaggia di Bados, dalla parte dello stagno, tra Golfo Aranci e Olbia.

Vittima il bambino residente con la famiglia a Rimini. Insieme a mamma e papà e un gruppo di amici era arrivato per qualche giorno di vacanza in Sardegna a contatto con la natura.

L'area in cui il mezzo è stato parcheggiato questa mattina prima della tragica esplosione, non è adibita alla sosta di caravan o roulotte nè attrezzata con spazi idonei per campeggiare.

Le fiamme hanno raggiunto il camper, dove il bambino in quel momento dormiva, un altro camper e un carrello per il trasporto di attrezzature, per poi estendersi ad alcune sterpaglie vicine, prima di essere spente da due squadre dei vigili del fuoco arrivate da Olbia, fra le quali una boschiva.

La famiglia del piccolo - padre di origine romena, madre italiana - faceva parte di una comitiva formata da due roulotte e due camper partita da Rimini per venire in vacanza in Sardegna. Testimoni hanno riferito di aver sentito uno scoppio, come quello di una bombola. L'azione del fuoco che si è sviluppato in contemporanea è stata fulminea: in un attimo le fiamme hanno attaccato il camper dove riposava il bambino, che si è svegliato e ha cercato di chiedere aiuto, ma i genitori non sono riusciti a salvarlo.