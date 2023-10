Banca Centrale, accordo con Malta

Banca Centrale ha firmato un Memorandum of understanding con l’Autorità per i Servizi finanziari di Malta. Il memorandum "stabilisce un quadro di cooperazione bilaterale tra le due autorità di vigilanza – spiegano da Bcsm – nell’ambito delle rispettive competenze e prevede lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca in materia di vigilanza e regolamentazione delle attività bancarie, finanziarie e assicurative". L’accordo è stato firmato da Kenneth Farrugia, direttore generale di Mfsa e da Andrea Vivoli, direttore generale di Bcsm. "Il memorandum – spiega Farrugia – garantisce una continuità nell’assistenza reciproca fornendo una collaborazione più stretta per mantenere alta la qualità delle procedure e degli standard di vigilanza nei nostri territori". "L’accordo – dice Vivoli – contribuirà a rafforzare l’efficacia dell’azione di vigilanza e a consolidare le relazioni internazionali di Bcsm".