Si apre il filone riminese della querelle giudiziaria tra Italia e San Marino legata alla figura del finanziere arabo con cittadinanza inglese Mohammed Alì Turki, presunta vittima di una truffa da un milione e 150mila euro imputata a Flavio Pelliccioni, imprenditore riccionese difeso di fiducia dall’avvocato Alessandro Petrillo, e l’egiziano Mohammed Ali Ashraf che avrebbero raggirato Turki – interessato all’acquisto della Banca Cis a San Marino – inducendolo a pagare una maxi polizza, prospettandogli l’ottenimento attraverso una società con sede in Lettonia di un grosso finanziamento (per un totale di 50 milioni di euro), mai arrivato, utile al rilevamento dell’istituto di credito. Già assolti a San Marino per l’analoga querela presentata anche sul Titano, nel giugno 2022, il 2 febbraio scorso per Pelliccioni e Ashraf è iniziato il processo riminese.

Con loro è imputato per un’altra truffa, sempre ai danni del magnate anglo-arabo Turki, difeso di fiducia dall’avvocato Stefano Caroli, il commerciante d’auto Giovanni Covino, difeso di fiducia da Simone Sabattini, imputato per aver venduto a Turki due Rols Royce da 170 e 650mila euro, mai consegnate. Alla prima udienza del processo riminese la difesa degli imputati aveva eccepito il difetto di giurisdizione, ritenendo che i fatti fossero avvenuti solo sul Titano. Contrario però è stato il parere della difesa di Turki, ritenendo che per parte della trattativa il magnate si trovasse in Italia, a Riccione. Perciò giovedì scorso il giudice ha rigettato le eccezioni fissando una nuova udienza del processo ’italiano’ per il 25 maggio prossimo, quando sarà ascoltato Alì Turki. Nel frattempo, nei confronti dell’egiziano Mohamed Alì Ashraf è arrivata dal Tribunale di Urbino – l’imputato risiede a Urbania – un’ingiunzione a pagare a Turki oltre 12 milioni di euro, quelli che Turki avrebbe prestato ad Ashraf sempre nell’ambito dell’acquisizione della Banca Cis, per finanziare un progetto a Giza, mai concretizzatosi.