Banca di San Marino nella bufera, scatta l’esposto alla magistratura

Un esposto alla magistratura. È quello che il nuovo consiglio di amministrazione di Ente Cassa di Faetano, ha presentato in tribunale tramite gli avvocati Moreno Maresi del foro di Rimini e Alessandro Cardelli di San Marino. "Abbiamo incaricato i legali – fanno sapere dall’Ente Cassa – di predisporre un esposto alla magistratura in merito agli sviluppi dell’indagine che ha visto l’esecuzione di mandati di custodia cautelare con l’accusa di amministrazione infedele, corruzione privata e riciclaggio. L’atto risulta essere stato già depositato presso il Tribunale di San Marino giovedì". Un caso, quella della mancata cessione di Banca di San Marino ai bulgari, del quale ormai si parla da giorni e giorni in Repubblica. E nell’esposto l’Ente vuole "rimarcare la propria "totale estraneità e assicurando la piena disponibilità a fornire ogni utile chiarimento". La Fondazione evidenzia la sua condizione "di soggetto offeso e danneggiato dal reato" e chiede "non solo che sia fatta piena luce sui fatti per cui si procede, ma la punizione dei colpevoli per i reati che saranno accertati". Nello stesso momento, Ente Cassa esprime la sua riprovazione "per la serie esagerata di voci, suggestioni, congetture, strumentalizzazioni e prese di posizione che si susseguono indiscriminatamente e inopinatamente, manifestate troppo spesso nella totale assenza di fondamento – sottolineano da Ecf – e del tutto lontane dalla verità dei fatti. Non è così che si protegge il sistema".

Banca di San Marino, "è stato ripetuto ormai all’infinito, è solida, gode di buona salute e può contare su un’ottima liquidità – ribadiscono come sottolineato a più riprese anche da Banca Centrale e dal governo – e non ha nulla a che vedere con la vicenda oggetto di provvedimenti giudiziari. La vicenda ha scosso tutti noi e l’intero Paese, è un fatto con il quale mai si sarebbe pensato di avere a che fare, ma che deve essere affrontato nella massima serietà e serenità. Chi ha sbagliato deve pagare, senza sconti di alcun genere, ma non si può, per fini bassi e volgari gettare fango indiscriminatamente. Non è serio. Sotto questo profilo e per tutelare le sue ragioni, la Fondazione Ente Cassa di Faetano prenderà tutti i provvedimenti necessari".