Banca Popolare Valconca: "Clima sereno: nessuno si è opposto alla fusione"

di Giuseppe Catapano

Il traguardo si avvicina. A fine novembre ci sarà la resa dei conti: l’assemblea dei soci della Banca Popolare Valconca sarà chiamata a esprimersi sulla fusione per incorporazione in Cherry Bank. Se arriverà il via libera, l’operazione sarà cosa fatta. E per i commissari straordinari Livia Casale e Francesco Fioretto sarà la chiusura di un percorso durato un anno. "In questa fase – precisano i due professionisti – fervono i preparativi pre-assembleari e stiamo lavorando a pieno regime. I tempi sono strettissimi. L’obiettivo è di non andare oltre la fine di novembre per portare a compimento il progetto di fusione entro fine anno".

Tabella di marcia che state rispettando, con l’autorizzazione di Bankitalia appena arrivata.

"Una tappa fondamentale all’interno del percorso. Il via libera rappresenta anche il culmine di un cammino condotto insieme al personale della banca, va dato merito anche a loro".

Su quali aspetti vi state concentrando in particolare?

"Il lavoro preparatorio in vista dell’assemblea è impegnativo. Abbiamo pensato di mettere a disposizione dei soci un soggetto che fornirà informazioni utili perché possano fare una scelta consapevole. Si tratta di un esperto esterno, che naturalmente lavorerà in stretto contatto con la banca, e che sarà reperibile attraverso un contact center dedicato".

Avete parlato direttamente con i soci? Quali sono le sensazioni in vista del momento decisivo?

"Dialoghiamo con i soci sin dai primi giorni del nostro insediamento. Abbiamo parlato di persona con tutti coloro che ci hanno chiesto un incontro e proprio questi incontri ci hanno fornito uno spaccato della realtà romagnola. Cherry Bank riserva grande attenzione al corpo sociale, noi abbiamo avvertito un consenso crescente nei confronti di quest’operazione. Percepiamo che si sta sviluppando un orientamento favorevole al progetto di fusione".

Gli stessi soci hanno bocciato l’accordo con Blu Banca, promosso dal vecchio cda: questo precedente preoccupa?

"Crediamo che il sentiment sia cambiato rispetto a quell’operazione. L’approccio e le modalità sono stati differenti, così come è cambiato il soggetto coinvolto: dietro Cherry Bank c’è una storia imprenditoriale di successo e pensiamo che quest’offerta sia piaciuta di più ai soci. Detto questo, il voto ha dinamiche particolari e serve prudenza. Ma noi non abbiamo avvertito voci contrarie all’operazione".

La Fabi, il sindacato dei bancari, chiede garanzie per i lavoratori.

"Il dialogo con i sindacati è costante. Uno degli elementi dell’accordo quadro è proprio la salvaguardia dell’occupazione, non ci saranno stravolgimenti organizzativi".