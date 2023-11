Banca Popolare Valconca, la resa dei conti

La resa dei conti. Il giorno più importante. Si decide il futuro della Popolare Valconca. Oggi a Morciano (padiglione fieristico dalle 10) ci sarà l’assemblea straordinaria dei soci convocata dai commissari straordinari Livia Casale e Francesco Fioretti per mettere ai voti il progetto di fusione per incorporazione in Cherry Bank. Per i due professionisti chiamati da Bankitalia per risollevare le sorti della Popolare Valconca, dopo il no degli azionisti al matrimonio con Blu Banca, è la chiusura del cerchio. Il culmine di un lavoro durato un anno. D’altra parte i commissari, all’indomani del loro insediamento nel dicembre del 2022, avevano subito messo le cose in chiaro: "Bisogna trovare il partner giusto per assicurare un futuro alla Popolare Valconca. La strada è quella dell’aggregazione". Ci aveva provato il vecchio cda con Blu Banca (fallendo), ci riprovano ora i commissari. Stavolta però il "partner giusto" è stato individuato in Cherry Bank e le condizioni sono differenti.

L’unione tra una banca retail con una, Cherry, specializzata nei servizi di supporto alle imprese, nella gestione di portafogli Npl e nell’acquisto dei crediti fiscali è – secondo i commissari e Giovanni Bossi, ceo dell’istituto di credito veneto – la forza di questo progetto. L’operazione prevede il "contestuale aumento del capitale sociale di Cherry Bank a servizio dell’assegnazione delle azioni ai soci di Banca Popolare Valconca in applicazione del rapporto di cambio, per un importo pari 4.959.778 euro, mediante emissione di 10.575.207 azioni ordinarie Cherry Bank, da assegnarsi ai soci ex Banca Popolare Valconca nella misura di una azione ordinaria Cherry Bank di nuova emissione per una azione ordinaria di Banca Popolare Valconca". Un percorso che porterà i soci dell’istituto di credito morcianese a detenere il 10% del capitale sociale di Cherry Bank. Se i soci della Popolare Valconca e quelli di Cherry Bank (che si riuniranno lunedì) approveranno la fusione, il matrimonio tra i due istituti sarà cosa fatta.