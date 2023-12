Banca Valconca, accordo per i dipendenti

Il fatidico "sì". Ora è ufficiale. Con un’operazione di fusione ufficiale, Banca Popolare Valconca diventa di Cherry Bank. La stipula ieri, come deciso dalle assemblee straordinarie dei soci di entrambi gli istituti bancari in novembre. Alla data di efficacia della fusione il capitale sociale di Cherry Bank sarà di 49.597.778 euro (di cui il 10% detenuto dai soci di Bpv) suddiviso in 105.752.070 azioni ordinarie, spiega Cherry bank. "Sono stati mesi di intenso lavoro e, grazie anche ai commissari di Bpv Livia Casale e Francesco Fioretto, abbiamo chiuso un’integrazione di importanza strategica per il futuro della Banca", commenta l’ad e azionista di maggioranza di Cherry Bank Giovanni Bossi. "Da oggi possiamo parlare di un istituto bancario patrimonialmente più forte e con un’offerta ancora più completa. L’obiettivo è ora preparare entro la metà del 2024 il piano industriale che sarà la nostra bussola per gli anni a venire, anche perché con questa operazione raggiungiamo un patrimonio netto di circa 150 milioni, attivi totali per oltre 3 miliardi e circa 500 dipendenti".

L’atto di fusione, precisa, "non determinerà l’estinzione del marchio Bpv. La Banca, infatti, continuerà ad operare nelle filiali in Romagna con gli sportelli e le insegne targate Bpv per non disperdere un patrimonio importante e riconoscibile". Per i commissari di Banca Popolare Valconca, "Cherry Bank è la scelta migliore per il futuro della Banca. La vicenda di Popolare Valconca ci ha dimostrato come tradizione e radicamento nel territorio siano ancora elementi attrattivi e ai quali viene riconosciuto valore".

Il sindacato bancari Fabi annuncia che "è stata siglata l’intesa per l’armonizzazione dei trattamenti economici e normativi riservati ai dipendenti della ex Bpv che confluiranno in Cherry Bank, realtà bancaria in rapida ascesa nata a ottobre 2021. L’accordo, raggiunto da Fabi e altre organizzazioni sindacali con l’azienda, che sarà al vaglio dell’assemblea dei lavoratori, armonizza le previsioni economiche e normative degli ex Bpv, che continueranno a lavorare nel proprio territorio, e "migliorerà, anche stabilizzandole, le previsioni riconosciute per tutti i dipendenti su temi come previdenza complementare, polizze e welfare". L’accordo stabilisce che per tutti i lavoratori ex Bpv non saranno attivati meccanismi di mobilità territoriale extra-regionale e comunque non superiore a 30 km di percorrenza tra il domicilio abituale del lavoratore interessato e la possibile nuova destinazione; l’istituzione di un presidio minimo di persone presso l’attuale sede ex Banca Popolare Valconca a Morciano; un piano welfare di 4.000 euro annui; tutele sul fondo previdenza ed assistenza sanitaria".