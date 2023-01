Banca Valconca, due settimane per trovare il compratore

Due settimane di tempo per trovare un partner. Che possa assicurare un futuro alla Banca Popolare Valconca, dal primo dicembre scorso in amministrazione straordinaria dopo il no dei soci alla fusione con Blu Banca. I commissari Livia Casale e Francesco Fioretto hanno individuato l’advisor che dovrà recepire le manifestazioni d’interesse: è Prometeia, società con quartier generale a Bologna specializzata nella consulenza e nella ricerca economica per istituti di credito e aziende. Nell’avviso diffuso dai due professionisti inviati da Bankitalia per guidare la Popolare Valconca, sono chiariti i tempi della procedura. Che sono stretti: due settimane, appunto. Entro il 25 gennaio "le manifestazioni di interesse qualificate dovranno essere inviate a Prometeia, che agisce in qualità di advisor della banca". Una ‘chiamata’ finalizzata all’individuazione di un partner "di adeguato standing" (cioè adeguatamente patrimonializzato) e disposto a prendere in mano le redini di una banca, la Popolare Valconca, che non può andare avanti da sola. La strada è quella della fusione, dopo il fallimento del matrimonio con Blu Banca, costato il commissariamento.

Casale e Fioretto, all’indomani del loro insediamento, avevano da subito chiarito l’obiettivo del mandato. E lo ribadiscono anche nell’avviso appena diffuso. "Resta ferma la necessità di esplorare potenziali percorsi di integrazione societaria con primari operatori di mercato interessati a rilevare quote di controllo della banca". Il primo passo era l’individuazione dell’advisor, che coadiuverà i due commissari nella procedura. Ma chi può candidarsi a rilevare la Popolare Valconca? Non necessariamente un altro istituto di credito. Anche quest’aspetto è stato chiarito nell’invito alla presentazione di manifestazioni di interesse qualificate, rivolto a "operatori di mercato dotati di licenza bancaria, intermediari finanziari (ex articolo 106 del testo unico bancario) e fondi di investimento con esperienza nella partecipazione in istituzioni finanziarie".

Le eventuali manifestazioni di interesse "potranno contenere indicazioni preliminari sul tipo di operazione societaria prospettata e sulla strategia generale anche riguardo alla valorizzazione del rapporto coi soci attuali, al rafforzamento patrimoniale della banca, alla tutela del personale e al rapporto con il territorio". Questi i punti fermi fissati da Casale e Fioretto, la base su cui chi è intenzionato a candidarsi dovrà presentare il proprio progetto. Un altro aspetto che sarà valutato è il valore di concambio, che nell’operazione di fusione con Blu Banca, poi naufragata, era stato ritenuto penalizzante dalla maggior parte dei soci della Popolare Valconca (un’azione di Blu Banca ogni 282 della Valconca). Questione di cui eventualmente si discuterà più avanti. Prima c’è da trovare il compratore giusto.

Giuseppe Catapano