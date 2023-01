"Banca Valconca fa gola La vendita entro l’estate"

Compratore cercasi. Per portare a compimento quel percorso che i commissari straordinari inviati da Bankitalia, Livia Casale e Francesco Fioretto, hanno individuato come l’unico possibile per assicurare un futuro a Banca Popolare Valconca: l’aggregazione con un "partner di adeguato standing" – cioè un altro istituto di credito, un intermediario finanziario o un fondo di investimento – che possa garantire un futuro solido alla banca. I commissari hanno già scandito i tempi. L’avviso pubblico per le manifestazioni di interesse scadrà il 25 gennaio. Poi, insieme all’advisor (la società Prometeia), si valuteranno le eventuali proposte. "Entro l’estate il percorso potrebbe essere finito", guardano avanti Casale e Fioretto. Anche perché "qualche interessamento è già stato riscontrato".

Cercate operatori di mercato che rilevino quote di controllo della Popolare Valconca: nella scelta del progetto migliore, quali fattori saranno valutati?

"Abbiamo diffuso un avviso per manifestazioni di interesse qualificate, cioè che contengano elementi sulla strategia dell’operazione. Il focus è su alcuni aspetti specifici, tra cui il rafforzamento patrimoniale della banca, il mantenimento dei livelli occupazionali, la valorizzazione del rapporto con i soci e quello con il territorio. La credibilità del piano industriale, così come la sostenibilità economica e patrimoniale della nuova entità che nascerà dall’aggregazione, saranno oggetto di valutazione".

Il termine del 25 gennaio è perentorio o potrannno esserci proroghe?

"Per ora è perentorio. Eventuali proroghe saranno concesse solo se strettamente necessario. Intendiamo rispettare la tabella di marcia che abbiamo immaginato".

Quindi i tempi saranno stretti. Quali i prossimi passi?

"Il primo importante è stato l’ingaggio dell’advisor, Prometeia, la cui scelta è stata effettuata all’interno di una terna di società specializzate. Entro e non oltre il 25 gennaio chi vorrà candidarsi potrà farlo, poi comincerà il percorso di scelta del partner migliore che passerà da offerte non vincolanti, due diligence e offerte vincolanti fino alla conclusione del processo di aggregazione. Che durerà alcuni mesi: verosimilmente entro la fine dell’estate potrebbe essere concluso".

Qualcuno si è già fatto avanti?

"Prima della scelta dell’advisor non sarebbe stato possibile, ma sappiamo che degli interessamenti ci sono stati, vedremo come si concretizzeranno".

Da parte di altre banche?

"Anche da parte di intermediari finanziari".

Su cosa si sta concentrando il vostro lavoro di gestione della Popolare Valconca?

"Stiamo lavorando per mantenere inalterata l’operatività della banca. Naturalmente non è possibile compiere operazioni di natura strategica, ci concentriamo sulla gestione ordinaria".

Giuseppe Catapano